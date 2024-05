La semana pasada el Gobierno peruano oficializó su solicitud de facultades legislativas con las que, entre otras medidas, buscarían perfeccionar el régimen de recaudación de impuestos. Sin embargo, para el presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), Jesús Salazar Nishi, estas normas no son del todo necesarias pues el Gobierno no necesita más normas legales para sacar a la economía de la recesión, sino que faltan liderazgos claros y voluntades políticas.

Si bien el Poder Ejecutivo indica que con las facultades legislativas buscaría emitir leyes que permitan simplificar las regulaciones para la inversión, Salazar Nishi indicó que las medidas con las que se busca recaudar más no se está viendo el panorama completo.

“¿Estamos viendo el contexto general? ¿Qué pasa con el país que tiene 80% de informalidad y solo el 20% cargamos con el peso tributario? ¿Eso es hacer política de Estado? C reo que nos falta esa gran visión para entender que el Perú no necesita normas solo reglamentarias, le falta voluntad política. No tenemos un Gobierno que nos esté diciendo a dónde vamos a llegar ”, dijo en RPP.

El representante de la SNI recordó que el anterior premier, Alberto Otárola, convocó a los gremios empresariales a una reunión para crear una comisión que permitirá eliminar las barreras burocráticas, pero con el cambio de Gabinete ministerial no se volvió a tocar el tema.

“ Salió una lista inmensa de temas que teníamos que trabajar, incluso se convocó a Indecopi para que sea secretario técnico de esta comisión, pero esto quedó en nada . Hoy estamos pidiendo al primer ministro (Gustavo Adrianzén) que nos vuelva a convocar porque esta es una tarea que iba a dar buenos frutos”, comentó.

Salazar Nishi precisó que no se trata solo de poner mejores condiciones para atraer grandes inversiones, sino de apoyar inversiones cotidianas en las que alrededor de 3 millones de emprendedores generan movimiento económico.

Mucho gasto corriente

El presidente de la SNI también señaló que el Estado tiene más gasto corriente que inversión pública. Según analizó el gremio, el gasto corriente se ha multiplicado por cinco en los últimos 20 años, mientras que la inversión pública solo creció 50% en los últimos 10 años.

“El Estado gasta en planillas, en consultorías, en papeles, en oficinas, en burocracia, en eso se gasta más de S/ 63,000 millones y en inversión pública, en lo que genera desarrollo, el Perú solo gastó S/ 49,000 millones el año pasado”, afirmó.

Estimó que en los últimos 10 años la inversión en el Perú sumó más de S/ 633,000 millones que es el tamaño de la brecha de infraestructura que tiene el país. Es decir, con un buen gasto público se hubieran cerrado estas brechas.

