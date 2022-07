El presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), Jesús Salazar, señaló que la propuesta del Ministerio de Salud (Minsa) de colocar octógonos en más productos respondería a intereses privados.

“Creo que la intencionalidad (de esta medida) no es tan transparente, tengo la impresión de que hay intereses y debemos buscar medidas mas concretas”, dijo a RPP.

Además, hizo énfasis en que se deben tomar como referencia las normas técnicas internacionales para la alimentación.

“Nos deberíamos basar en eso, así nos escapamos a cualquier ruido adicional. Es la mejor pauta para guiar la industria de alimentos en el Perú”.

El Minsa presentó un decreto supremo para modificar la aplicación de los octógonos alimenticios, que son advertencias de salud que deben ubicarse en productos con alto contenido de sodio, grasas o azúcar.

El proyecto ampliaría el ámbito de aplicación para incluir a más productos.

Por otro lado, Salazar Nishi se refirió al primer ministro Aníbal Torres y sostuvo que no conduce al país a una unidad, sino todo lo contrario.

“Todos sabemos que tenemos un primer ministro que no es como tal, y el Perú necesita hoy una personalidad política que nos junte a todos y que no siga abriendo las brechas entre peruanos. Debemos apreciar nuestra diversidad y sobre eso construir país, pero no tenemos un primer ministro que nos conduzca a esa unidad como país”, manifestó.

Asimismo, dijo que con la coyuntura política y los presuntos actos de corrupción por parte del Gobierno han impactado en las pymes y que se requiere de una mayor inversión.

“El Perú tiene un tejido empresarial único, somos más de 99% de empresas en el Perú entre micro y pequeños empresas, ellos son los que más están sufriendo con lo que viene pasando en nuestro país. Se requiere es un clima de inversión y eso no está habiendo”.

Finalmente, el presidente de la SNI señaló que el Gobierno debe identificar la potencialidad de las regiones para realizar una inversión sostenible y fortalecer la industria.

“El Perú tiene grandes ventajas comparativas que no ha sabido aprovechar hasta el momento. La pesca de consumo humano tiene que seguir creciendo, hay muchas regiones como Cajamarca en donde, a parte del potencial minero, también tiene una buena potencialidad en la agroindustria. Así, hay muchas regiones en donde hemos detectado las ventajas comparativas sobre las cuales debemos construir una inversión sostenible”, destacó.

