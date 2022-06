Jesús Salazar Nishi, nuevo presidente de la SNI, conversó con Gestión sobre temas que preocupan a los empresarios de su sector. Lamentó que la economía nacional esté creciendo 3% a 3.5% (anual) cuando podría crecer a 6%. Espera que se logre estabilidad para la inversión.

¿Qué retos urgentes ve para reactivar la manufactura?

Nos toca asumir la administración de la SNI en una etapa de crisis política, económica y social que ocasiona que el crecimiento esperado de la inversión privada sea de 0% para este año, según el BCR. Pero nosotros creemos que va a ser -3%.

¿Cómo impulsar la inversión privada, en la industria?

La SNI ha planteado la Agenda Perú 2020-2031 donde proponemos el impulso de nueve sectores de la manufactura, para lo cual debemos desarrollar políticas sectoriales, como la que se tuvo para la minería y la agroindustria y que ha dado buenos resultados, por ejemplo, en Ica, que es la segunda región en cuanto a PBI manufacturero (3.7%) y el último en pobreza.

En el campo laboral, ¿qué buscan los empresarios?

Queremos que se fortalezca el Consejo Nacional del Trabajo (CNT) para que Gobierno, trabajadores y empresarios podamos concertar las mejores normas, sobre todo para formalizar el empleo, en lugar de ir haciendo más rígida la normatividad laboral, ya que la informalidad laboral ha llegado a 78%.

¿Cuándo se reunirá de nuevo el CNT, ahora que tenemos nuevo ministro de Trabajo?

Todavía no nos hemos reunido con el nuevo ministro, pero sí con los representantes de los trabajadores y hemos dicho que las normas laborales no deben tomarse de manera unilateral, eso no tiene éxito. Aún no hay fecha para la próxima reunión del CNT.

¿Qué esperan del nuevo ministro de Trabajo?

Sin duda, esperamos que con el nuevo ministro de Trabajo se dejen de tomar decisiones unilaterales y, sobre todo, que emita normas que creen empleo. También que convoque más al CNT. Las empresas queremos contratar más trabajadores, generar más valor, pero necesitamos normas que nos ayuden a ese fin.

El Gobierno no aplicó la recomendación del Indecopi de salvaguardas provisionales para la importación de textiles chinos. ¿Cuál es la posición de la SNI?

Este Gobierno prometió aplicar esas salvaguardas y al final no las aprobó. Aún tenemos la esperanza de que salga esta medida; sabemos que están discutiéndolo a nivel de los ministros, que no hay consenso. Pero se necesitan estas salvaguardas porque hay 13 mil empresas textiles que ya están cerrando y la producción de esta industria ha caído 14% respecto al nivel del 2019, y se han perdido miles de empleos.

¿Cómo está la situación de la actividad industrial?

En el primer trimestre, la industria no primaria creció encima del 5%, pero la industria primaria cayó aproximadamente 16%. La primera se vio impulsada por las exportaciones textiles, la metalmecánica, químicos (ver recuadro).

Manufactura crecería 2% este año

Perspectivas. El futuro inmediato de la manufactura va a depender de cómo se manejen las crisis social y política, de que las señales desde el Sobierno sean claras, sostiene Jesús Salazar Nishi. En el contexto actual, la manufactura podría crecer un 2%, pero es insuficiente, agrega.

Refiere que el inversionista industrial está deteniendo proyectos de inversión. “Todos están en compás de espera y el país no puede esperar un año más en esta situación. Esperamos que a julio los mensajes del Gobierno y las reglas de conducción del país estén claros”, dijo.