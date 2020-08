La aerolínea Sky Airline, especializada en los vuelos ‘low cost', despidió a 100 de sus 2,000 trabajadores de todo nivel, pasando por personal administrativo hasta ejecutivos, debido al impacto de la pandemia del coronavirus (COVID-19) en el sector.

Según Diario Financiero de Chile, la compañía se habría desvinculado de 41 de sus pilotos ante una lenta recuperación de la industria.

La firma de capitales chilenos intentó evitar los despidos desde marzo, pero la falta de acuerdo entre el gobierno de Sebastián Piñera y las empresas del sector para lograr un soporte económico agravó la situación.

“Hemos realizado una reestructuración para adaptarnos de una mejor manera a los nuevos cambios de la industria, de tal manera de potenciar la eficiencia y mejorar la sinergia de nuestras operaciones”, afirmó Sky a Diario Financiero.

La compañía tiene previsto llevar a cabo un plan de reestructuración junto a la entidad financiera BTG para “salir fortalecidos y con mejores ventajas competitivas de cara a los nuevos desafíos del sector”.

El medio chileno La Tercera indicó que el plan de Sky sería colocar un bono en el mercado. La empresa también estaría considerando la posibilidad de una reestructuración financiera al igual que Latam.

“Los números no dan porque no hacemos ni un 20% de lo que hacíamos antes. Se espera que para diciembre de 2021 podamos estar en niveles de operación de 60%, entonces en este momento sobra la gente. Como se acaba la ley de protección del empleo, la empresa no puede mantenernos a todos y se espera una nueva reducción de sueldos y bonos”, afirmó la presidenta del sindicato de tripulantes, Marcia Bustos, según cita Diario Financiero.