En un contexto de “pequeñas reformas estructurales”, el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Alex Contreras, dio a conocer que hoy en Consejo de Ministros se aprobará el proyecto de ley que pretende simplificar los regímenes tributarios.

“Hay necesidad no solo de crecer, sino de hacerlo sostenidamente a tasas más altas. Eso es lo que estamos buscando con una serie de lo que llamo ‘pequeñas reformas estructurales’ como la nueva Ley de Contrataciones o el nuevo marco para las pensiones (proyectos de ley presentados ante el Congreso de la República). Hoy, por ejemplo, vamos a discutir en Consejo de Ministros la simplificación de los regimenes tributarios, que es un tema muy importante de cara a promover formalidad y generar crecimiento ”, señaló en una entrevista en RPP.

¿A qué se apunta?

Contreras explicó que el régimen tributario se va a reducir a dos: un régimen especial para las empresas más pequeñas y un régimen general para el resto de compañías. Actualmente, son cuatro: Nuevo Régimen Único Simplificado, Régimen Especial de Renta, Régimen MYPE Tributario y Régimen General de Renta.

“El régimen actual tiene una serie de inconvenientes. Por ejemplo, no genera incentivos para que las micro y pequeñas empresas (mypes) declaren su planilla porque no tienen deducciones fiscales. Contrariamente, sí genera incentivos para el enanimos fiscal, para no crecer, para fraccionarse en diferentes regímenes para pagar menos impuestos”, cuestionó.

El titular del MEF recordó que cuando crecen las empresas, tienen ventajas de economías de escalas, acceso al crédito, entre otros. Por ello están “generando los estímulos”. “Esta es una reforma estructural importante. Hoy debería aprobarse y enviarse al Congreso de la República para su discusión” , finalizó.