En los últimos años el sector maderero ha crecido a doble dígito. En el 2021 creció 32.8%; mientras que en el 2022 lo hizo en 10.5%.

“El 2022 alcanzó un nivel de producción por encima del año prepandemia”, dijo a Gestión Antonio Castillo, gerente de Instituto de Estudios Económicos de la Sociedad Nacional de Industrias - SNI.

Sin embargo, en el primer trimestre del 2023 la producción tuvo una caída significativa de 29%, respecto al mismo periodo del 2022. “Principalmente en los meses de enero y febrero, por la convulsión social y bloqueo de carreteras. Ya, en marzo creció 16.4%”.

Perú vs. Uruguay

Para Antonio Castillo se debe ver el sector no solo en la evolución, sino en su conjunto. “El sector forestal podría ser uno de los motores principales de la economía peruana, como lo es en varios países de Latinoamérica”.

Así, resaltó que Perú es el segundo bosque más grande en Latinoamérica, con 72.3 millones de hectáreas . Sin embargo, con ese nivel de hectareaje, exporta 126.5 millones; mientras que Uruguay, que es un país pequeño y tiene solo 2.1 millones de hectáreas, exporta US$ 1,044 millones; y Chile, que es un país mucho más pequeño que Perú exporta US$ 2,647 millones.

“El caso uruguayo te revela que gracias a la aplicación de incentivos al sector forestal se logró su fortaleza y lo convirtió en un sector exportador desarrollado, con todo el complejo maderero”.

El Perú, a pesar del potencial forestal que tiene no lo está aprovechando. Sobre todo la siembra en la sierra que podría ser un gran cambio en el sector.

Uruguay tiene 2.1 millones de hectáreas y siembra 1.2 millones; y con eso ha hecho mil millones de dólares en exportación. Perú tiene 1.1 millones y ha exportado 126 millones de dólares. Perú no está usando su potencial porque tanto Brasil, como Chile y Uruguay, tienen leyes favorables para el inversionista forestal.

Sobre los incentivos que podrían considerarse para dinamizar el sector, el gerente de Instituto de Estudios Económicos de la SNI dijo que estos deben ser similares a los que se aplicaron al sector agroexportador. “En el caso de Uruguay dieron incentivos, por ejemplo, pagando la siembra de árboles, aproximadamente por 50 dólares. También tenían otros incentivos parecidos al de Impuesto a la Renta, que se aplicó a la industria de agroexportación en el Perú”.

“Ahora no hay ningún incentivo para el sector forestal. Actualmente los bosques de la sierra no tienen cómo salir adelante”, lamentó.

LEA TAMBIÉN: Medidas para impulsar el desarrollo de plantaciones forestales en el Perú

Exportaciones del sector forestal

Actualmente se exporta alrededor del 70% de lo que se produce en el país. Castillo detalló que en el 2019 se exportaba US$ 124.9 millones -antes de la pandemia-; mientras que en el 2022 -pospandemia- las ventas alcanzaron los US$ 126.5 millones. ¿Qué se espera este año?

“Para el segundo semestre creemos que el sector se va a recuperar. La caída en los primeros meses fue coyuntural, no vemos otro factor por el que el sector de madera se vea afectado. Vamos a mantenernos cerca a las cifras de exportación del año pasado. [¿Por qué no más?] Vemos un estancamiento, no hay mayores ampliaciones alrededor del sector”, indicó.

En ese sentido, Castillo insistió en que tiene que haber una política de desarrollo forestal en el Perú con incentivos sectoriales para que alcancemos a los países -de la región- que con menos superficie boscosa han logrado más volumen de exportación.

Una mirada similar tiene Erick Fisher, presidente del Comité Forestal Adex. El ejecutivo mencionó a Gestión que este año superarán escasamente los 100 millones de dólares en exportaciones. “Eso es menos que el año pasado”.

“Tenemos un escenario complicado y esperemos que este nuevo semestre se vean algunas reacciones y que se den cambios a partir de julio - agosto - setiembre u octubre”, precisó.

En esa línea, dijo que las empresas del sector están tratando de diversificar el mercado. “Llegar a otras áreas donde no estamos atacando, por ejemplo, en algunos países en Asia. Estamos buscando opciones para tener acciones contracíclicas, y en la medida en que diversifiquemos mercados, bajaremos el riesgo cuando algún mercado se afecte (...) Hoy día, mercados internacionales como Europa tienen problemas económicos, alza de tasas de interés, inflación y el impacto del conflicto bélico (Ucrania - Rusia) lo cual ha contraído la demanda“.

“Por su parte, Estados Unidos mostró una tendencia favorable, respecto a Europa, pero no al nivel de años anteriores. Centroamérica que también dinamiza mucho nuestras exportaciones está saturada; no está solicitando, y Argentina no tiene un dólar para pagar. Este año se pinta un poco complicado”, detalló.

En el mercado local - dijo Fisher - han tenido una respuesta positiva del actual Gobierno para compras públicas, “para que las pymes puedan dinamizarse, porque hay empresas que no tienen grandes capitales o tienen una espalda financiera corta”.

“Esperemos pasar momentos complicados y por un año con menores niveles de exportación, pero estar mejor preparados para el próximo año; con un gobierno que delegue mejor las necesidades de la industria forestal y se preocupe por las pymes”, agregó.

Sector Forestal (Foto: Andina)

Zonas que aún no aprovecha el sector forestal

Si bien lo que se exporta es madera de la selva, para la SNI, “Perú tiene un potencial enorme que no se están aprovechando. Se podrían crear clúster y generar más inversión”.

Así, Castillo precisó que solo en Cajamarca se cuenta con un millón de hectáreas para sembrar, pero solo se siembra el 1%. Otras zonas son las alturas de Piura, Áncash, Arequipa, Moquegua, Tacna, Junín, Pasco y en la sierra de Lima.

Fisher, de Adex, mencionó que aún tenemos una industria forestal incipiente, ‘teniendo los bosques más interesantes del planeta’.

La diferencia entre Brasil, el país con mayor superficie boscosa de la región, y Perú, que ocupa el segundo lugar, es significativa. Mientras que el país vecino exporta por encima de los 10 mil millones de dólares, nuestro país - en el pico histórico más alto - exportó 229 millones, en el 2008, resaltó el presidente del Comité Forestal Adex.

“No tenemos industria dentro del bosque, y por años hemos estado pugnando que el Produce, encargado del desarrollo industrial del país, entienda que tiene que entrar al bosque. La red de CITES han entendiendo que hay un campo por desarrollar dentro del bosque, para buen manejo y utilización de los recursos”, sostuvo.

Shihuahuaco y las certificaciones de la UE

La Unión Europea solicitará los certificados que acrediten que los productos que ingresen no contribuyan con la deforestación.

Al respecto, Erick Fisher, dijo que el convenio CITES, que es el que regula el comercio de productos de la biodiversidad, ha puesto en categoría de comercio restringido la madera shihuahuaco, que es el ‘ideal’ para pisos de alta gama.

“Ha sido un ataque comercial que la UE nos haya puesto en esta categoría sin ningún sustento legal (...) Ya los compradores están diciendo que dejarán de comprar, porque si compran antes que salga el certificado - y se demoran en vender - tendrían complicaciones para hacerlo más adelante. El mercado no quiere comprar problemas”, advirtió.

Datos del Minam

La superficie total de bosques del mundo es de alrededor de 4,000 millones de hectáreas, lo que constituye aproximadamente un 30 por ciento de la superficie terrestre del planeta.

Aproximadamente 56% de estos bosques están situados en zonas tropicales o subtropicales.

La cobertura forestal se distribuye irregularmente. Tan solo siete países poseen cerca del 60%, 25 países poseen cerca del 82% y 170 países comparten el 18% restante.