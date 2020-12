La venta al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en almacenes especializados caería este año, pero lograría crecer a doble dígito en 2021, según Scotiabank.

“Para el 2020 esperamos que el sector mejoramiento del hogar caiga alrededor del 25% respecto del año previo. Este resultado se explicaría principalmente por la caída en ventas registrada durante el segundo trimestre”, anotó el banco en su reporte semanal del Departamento de Estudios Económicos.

Pese a este desempeño, las ventas habrían sido relativamente mejores durante el cuatro trimestre, en parte debido a la propensión al gasto en la mejora de ambientes del hogar, y al buen desempeño de la venta de nuevas viviendas en los últimos meses.

El próximo año la historia sería distinta. Según la entidad financiera, el sector retomaría la senda del crecimiento, incluso a ritmo de dos dígitos.

La proyección depende de diversos factores, tales como: mejora progresiva del empleo formal -que confiere sostenibilidad al nivel de ingreso-, especialmente para el segundo semestre de 2021, cuando ya se contaría con una vacuna que reduzca la probabilidad de un rebrote del COVID-19, y ya se contaría con un nuevo gobierno.

A ello se suma que se mantenga el buen desempeño en la colocación de nuevas viviendas a nivel nacional, asumiendo que los agentes del sector mantengan incentivos para la adquisición de bienes inmuebles -inclusive incentivos estatales para la compra de viviendas sociales-.

Por último, se daría un efecto base durante el segundo trimestre de 2021, indicó Scotiabank, dado que para esa época no habría un confinamiento tan estricto como el del segundo trimestre de este año. Sin embargo, el monto de ventas proyectado no superaría lo registrado en el 2019, dado que si bien se espera un cierto grado de recuperación del empleo -generando capacidad de gasto-, este no llegaría a niveles previos a la pandemia.