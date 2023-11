Cabe indicar que la SBS es el organismo encargado de regular, supervisar y fiscalizar a las Afocat, que son entidades que emiten el Certificado contra Accidentes de Tránsito (CAT), un seguro obligatorio para los vehículos que prestan servicio de transporte público provincial de pasajeros, similar al Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT).

“El número de denuncias presentadas ante la SBS por usuarios disminuyó en gran parte. En el año 2018 se hicieron 29 y para octubre del 2023 solo hay 5″, mencionó el superintendente adjunto de seguros de la SBS, Carlos Izaguirre Castro.

El funcionario agregó que también se redujo el número de sanciones en el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) por denuncias de usuarios de 36 en el año 2018 a 16 en lo que va del año.

“Con respecto al número de sanciones de la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud), este año tuvimos 0 denuncias”, precisó.

Cabe resaltar que el 95% de las denuncias tienen relación con el pago de siniestros (pagos fuera de plazo, rechazos e inconformidad con el monto).

Sanciones de la SBS

Desde el 2017 el índice de sanciones que impone la SBS a las Afocat disminuyó año a año, con respecto al número de resoluciones de sanciones y número de infracciones. En el año 2019 fue el año que contiene mayor la cantidad, 30 resoluciones sancionatorias y 46 infracciones.

Entre las conductas infractoras más sancionadas están la emisión de CAT sin Tarjeta Única de Circulación (TUC), el incumplimiento de las normas de la SBS, seguidas de pagos indebidos o fuera de plazo, préstamos con el fondo, no implementar recomendaciones SBS, no atender requerimientos SBS, no presentar Estados Financieros.

“¿Por qué conceptos se sanciona mayoritariamente? Por no presentar información financiera. Si no dan el estado financiero, cómo sabemos que son solventes . Es crítico tener esta información”, señaló el funcionario.

Estas sanciones tienen implicaciones significativas para las Afocar y para los transportistas públicos que dependen de ellas, sobre todo en su seguro de accidentes de tránsito. La cancelación del registro de una Afocat puede dejar a los transportistas sin cobertura de seguro, lo que puede tener consecuencias graves en caso de un accidente de tránsito.

Además, las sanciones pueden afectar la reputación de las Afocar y disuadir a los transportistas de unirse a ellas en el futuro. Esto puede tener un impacto en la capacidad de las Afocat para operar de manera efectiva y proporcionar cobertura de seguro a sus miembros.

El CAT cubre a todas las personas que resulten afectadas por un accidente de tránsito (conductor, ocupantes del vehículo y peatones), con las siguientes sumas aseguradas por persona:

Muerte: 4 UIT (S/ 19,800)

Invalidez permanente: Hasta 4 UIT (S/ 19,800)

Incapacidad temporal: Hasta 1 UIT (S/ 4,950)

Gastos médicos: Hasta 5 UIT (S/ 24,750)

Gastos de sepelio: Hasta 1 UIT (S/ 4,950)

Rol de la SBS enfocado a Afocat

La SBS vela por el cumplimiento de la normativa vigente, así como por la solvencia, transparencia y buen funcionamiento de estas entidades. Para ello, la SBS realiza las siguientes acciones:

Lleva el registro de las Afocat autorizadas a emitir CAT.

Establece las normas para la elaboración y presentación de los estados financieros de las Afocat.

Autoriza la implementación de la central de riesgos de siniestralidad derivada de los accidentes cubiertos con el CAT.

Supervisa el cumplimiento de las obligaciones de las Afocat con los asegurados, los beneficiarios y los prestadores de servicios de salud.

Sanciona a las Afocat que infrinjan la normativa aplicable, pudiendo imponer multas, suspensiones, inhabilitaciones o cancelaciones del registro.

Una mirada a los números

El superintendente adjunto, Izaguirre, explicó que se debe tomar en cuenta que el análisis es del fideicomiso, por un lado, y de la afocat, por el otro. “Una tema es el fideicomiso, que sirve para atender siniestros, y otro tema es la administradora. La administradora está montada para gestionar esos siniestros pero podría tener un propósito adicional propio de su voluntad asociativa, por ejemplo, para dar cursos de capacitación a los transportistas, entre otras cosas”, mencionó.

Con esto en mente, recordó que la prima que se mide por cada CAT se divide en: 80% para pagar siniestros y 20% para la gestión de la Afocat . “Si fuera insuficiente podría haber aportes extraordinarios que financien a la Afocat”, resaltó.

En el caso del fondo, la recaudación ha venido reduciéndose ligeramente en los últimos seis años. Pasaron de S/ 48 millones de ingresos para el fondo a S/ 31 millones. Mientras que los siniestros pasaron de S/ 46 millones a S/ 25 millones. La utilidad de ese fondo ha fluctuado entre los S/ 3 millones y S/ 6 millones anualmente.

“De las 37 (Afocat) que reportaron información financiera, de un universo de 41, hay cuatro que tienen pérdida. Me refiero a pérdidas a nivel del fondo”, anotó.

Cuando se hace el mismo análisis para las asociaciones, revela que estas asociaciones tuvieron ingresos por S/ 28 millones al 2017, mientras que al 2022 están cercanas a los S/ 26 millones. “Relativamente estables como asociación. Recordemos que (las Afocat) se alimentan con 20% de las primas y con aportes extraordinarios”, puntualizó.