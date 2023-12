¿Cómo influirá la nueva estrategia de la matriz de Scotiabank en sus operaciones en Perú?

Básicamente se enfoca en lograr el crecimiento de nuestros ingresos rentables de forma sostenida y en mejorar nuestro retorno. Esos son nuestros dos objetivos fundamentales en los que nos enfocaremos como grupo, a nivel global, centrándonos en el cliente. Y lo que vamos a hacer en Perú, donde tenemos una operación extraordinaria, siendo el tercer banco más grande del país con más de un millón de clientes, es apalancar nuestra presencia, marca y capacidades para penetrar más en la relación con nuestros clientes.

¿Qué negocios impulsarán?

Históricamente nos hemos enfocado en el área de préstamos, y eso ha sido lo que ha definido nuestra estrategia en Perú, y lo que haremos es movernos de una manera agresiva a ser el banco principal de nuestros clientes: no solamente el banco que le da su hipoteca o un préstamo de nómina, sino también ser el banco transaccional, en el que tengan su nómina, seguros y con transacciones diarias con nosotros. Vamos a mover el capital, dentro de Perú, a esos negocios en los que pensamos que podemos competir, ganar y generar mejores retornos.

Estrategia de crecimiento

¿Hacia qué sectores se orientarán en Perú?

Nos enfocaremos en el área comercial (banca empresarial) de una manera agresiva y deliberada, buscando crecer en número de clientes y en las transacciones que hacemos con ellos. Eso tiene una excelente conexión con wealth management, pues los dueños de esas empresas ponen a Scotiabank como el banco para el manejo de su patrimonio en el país y fuera del Perú. De manera que nos van a ver en banca comercial y wealth management siendo muy deliberados en nuestra estrategia de crecimiento .

La nueva estrategia de Scotiabank en Perú. (Foto: GEC)

¿Y en el ámbito retail?

Nos enfocaremos mucho en el segmento afluente (nivel superior del retail pero por debajo del premium) y el tope del mass market (mercado masivo), porque allí se diferencia mejor como marca y tenemos la oportunidad de llegar de una manera más agresiva a los clientes que participan de esa propuesta de valor. También invertiremos de forma importante en nuestra oferta digital en el área de retail porque nuestro canal principal de distribución, adquisición de clientes y de servicios es el canal digital móvil.

Créditos de consumo

¿Se retirarán de algún rubro en Perú para enfocarse en otros países con mejores perspectivas?

Primero que nada, hay un interés bien claro y compromiso bien abierto con el país y con nuestra operación en Perú. Esto no es una estrategia para achicarnos, sino para hacernos más eficientes. Si nos achicamos y perdemos mercado en Perú, la estrategia no será exitosa, así que ese no es un objetivo. Pero no en todos los negocios y segmentos podemos competir de una manera exitosa. Por ejemplo, en al área de crédito de consumo, donde opera Crediscotia , no vamos a querer estar en el futuro , porque es un espacio en el que la relación con el cliente generalmente es de un solo producto, y no integral. De ahí nació la decisión de vender Crediscotia y nos mantenemos en esa dirección. No vemos un futuro atractivo en el negocio de crédito de consumo en Perú, y vamos a ir en la dirección de salida de ese negocio (Crediscotia).

“Confiamos en que peruanos van a elegir al mejor líder”

La economía peruana se contraerá este año, y en los siguientes crecerá a tasas débiles, en un entorno de continua inestabilidad política. ¿Cómo perturba ello los planes de Scotiabank en Perú? Francisco Aristeguieta sostiene que la clave es mantener la institucionalidad y refiere que, recientemente, en el país, “esa institucionalidad se puso en juego, pero al final logró con éxito manejar una situación muy perversa”.

“Para mí esa es una prueba de fuego, porque cuando esa institucionalidad se quiebra en mercados emergentes resultan en procesos de los cuales a los países les cuesta mucho salir. En el caso de Perú, logró con éxito manejar esa adversidad”, dice y añade que el haber superado esa transición política, así como la institucionalidad en el MEF y BCRP, “nos da una gran confianza país en el mediano y largo plazo; nosotros apostamos en Perú a largo plazo”.

Así como el Perú afronta El Niño, los otros países también sufren ciclos negativos de corto plazo, pero una vez superados retoman la senda de crecimiento, afirma. “Además, confiamos en que los peruanos van a elegir al mejor líder para el país. A eso tenemos que apostar”, agrega.

Disfruta tus descuentos del Club de Suscriptores cuantas veces quieras gracias a tu suscripción a Gestión. Más de 300 promociones esperan por ti, descúbrelas Aquí. Y si aún no eres suscriptor, adquiere tu plan AQUÍ.