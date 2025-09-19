Empresas que no protejan datos de clientes pueden recibir multas de hasta medio millón de soles. Foto: freepick
Empresas que no protejan datos de clientes pueden recibir multas de hasta medio millón de soles. Foto: freepick
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Sandra Alvarado Santillana
mailSandra Alvarado Santillana

La protección de datos personales no es solo un requisito legal, sino una inversión en la confianza y la continuidad del negocio.

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.