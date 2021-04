El ministro de la Producción, José Luis Chicoma, refirió -en entrevista con Gestión- que la manufactura rebotará 10.3% este año, pero el número de empresas que se impactaron durante el 2020 (y que cerraron) aún no se revertirá hasta llegar a niveles prepandemia. ¿Qué se planea hacer para impulsar a las empresas, sobre todo a las mipymes?

-Para tener claro el contexto, ¿cuántas empresas se vieron impactadas por la pandemia del covid-19 en el 2020? ¿Cuántas tuvieron que cerrar?

En el sector de las micro y pequeñas empresas (mypes) formales, estimamos que se pasó de 2′374,307 de mypes en el 2019 a 2′024,307 en el 2020 . Esperamos que esta caída de 14.7% se revierta y para el 2021 se llegue a 2′025,332 empresas, porque algunas que vuelven a facturar y otras que se formalizan.

Entre las más afectadas estamos hablando de empresas en alojamientos, restaurantes, comercio, y transporte y almacenamiento. Por ejemplo, el número de empresas en restaurantes presentó una caída significativa en el 2020; pasó de 194,000 en el 2019 a una caída de más de 40% el año pasado.

-¿Cómo le fue a la manufactura en el 2020 y qué proyección tienen para este año?

La manufactura cayó en 13.4% el año pasado, pero para el 2021 estimamos que crezca en 10.3% . El desglose de esto: la manufactura no primaria crecería 12.5% y la primaria se incrementaría 4.7%. Lo que vemos en los sectores es un rebote importante este año, esto es si las cosas se mantienen tal cual porque la pandemia influye mucho en cómo van a ir evolucionando.

Lo que tenemos contemplado también es que pesca crezca 9.8%; el año pasado se incrementó 4.4%. Y servicios -donde se incorpora restaurantes y otros-, el año pasado cayó 9.9%, pero este año esperamos que crezca 8.2%.

-En la coyuntura actual, donde hay que mantener un equilibrio entre la salud y la economía. ¿qué tan posible es mantener bajos los aforos, pero ampliar los horarios de atención?

Siempre ponemos en la mesa todo lo que pueda favorecer a los sectores que dependen del sector producción, pero lo tenemos que balancear con lo que los expertos en el tema sanitario nos dicen. Ni en el Perú ni el mundo hay una solución única, una bala de plata, para poder controlar la pandemia y -a la vez- poder impulsar la economía de manera perfecta.

Después de un año de convivir con el virus, lo que vemos es que una cuarentena prolongada no es un camino viable por todo el daño económico que genera a sectores . Incluso una cuarentena como la de febrero, que tuvo un impacto en reducir los indicadores de la pandemia, igual el daño económico fue grande. Estamos evitando llegar a esto. No está en la mesa -como lo mencionó el presidente Francisco Sagasti- una cuarentena prolongada, sin embargo, no se tiene esta solución perfecta.

Tenemos que balancear las restricciones que se hacen, muy focalizadas y temporales, en actividades que generan aglomeraciones y que se realizan en lugares cerrados. Hemos trabajado con el sector privado en los protocolos. Pero también viene con una nueva etapa de mayor cuidado y mayor comunicación. Siempre está sobre la mesa ampliar el toque de queda, siempre está sobre la mesa ampliar aforos, pero todo depende de cómo va evolucionando los indicadores de la pandemia.

-Se han dado pedidos de varios frentes que se aprueben algunas exoneraciones tributarias, por ejemplo, por el lado del IGV. ¿Está en la agenda del Produce?

Hemos hablado con todos los gremios que solicitan alguna reducción temporal del IGV, y el MEF está al tanto siempre de todas estas conversaciones. Por el lado de la recaudación actual y cómo se podría extender esto a otros sectores, tal vez es donde no se ve la viabilidad para poder impulsarlo en este momento.

-Factoring-

-El reglamento de factoring nunca vio la luz. ¿Qué está retrasando su publicación? En todo caso, ¿qué le impide a Produce presionar para que esto salga de una vez?

Esperamos que en mayo ya se realice la publicación del reglamento de factoring. Venimos impulsando su aprobación y publicación desde hace meses; esperamos que a principios del otro mes se realice la publicación del reglamento.

En el 2020 logramos un monto negociado de S/ 13,078 millones a través del factoring y esto corresponde a 11,754 empresas. Este 2021, esperamos llegar a S/ 15,000 millones que beneficie a 13,000 empresas (90% son mypes) .

-Confecciones y Gamarra-

-Recientemente se negó la aplicación de salvaguardias temporales a la importación de confecciones de China y Bangladesh. Ahora Indecopi presentará su informe sobre salvaguardias definitivas. ¿Qué plazos tiene la comisión multisectorial para tomar una decisión?

La comisión multisectorial (conformada por el Ministerio de Comercio Exterior, Ministerio de Economía y Ministerio de la Producción) rechazó la aplicación de salvaguardias provisionales. Ahora, todo depende de cuál es la decisión sobre las salvaguardias definitivas. El plazo para que Indecopi nos entregue su informe es el 1 de mayo, post 1 de mayo, podríamos tener una decisión entre el 30 de junio y el 15 de julio, dependiendo del proceso que se sigue. Ese es el horizonte de tiempo que tenemos para determinar el tema de las salvaguardias de confecciones.

-Mientras esto sucede, ¿qué más se puede hacer por el sector textil y confecciones? ¿Qué acciones se tomarán para apoyar al Emporio Comercial de Gamarra?

Hemos anunciado que vamos a hacer una mesa técnica para atender la problemática del Emporio Comercial de Gamarra, por ejemplo, sobre el tema de los aforos. Hoy tienen aforos reducidos justamente por la pandemia y porque Lima está en nivel extremo. Además de los aforos limitados, las ventas también dependen del ingreso de las familias.

Un dato interesante es que a nivel del gasto que representa el rubro textil y confecciones en los hogares, este no ha cambiado mucho. En el 2019, el gasto total de los hogares en confecciones fue 4.2% (del gasto total de las familias) y el año pasado fue 4.4%. Para el 2021, esperamos sea de 4.5%. Pero, si bien se mantiene el gasto de los hogares en porcentaje, lo que ha bajado es el ingreso (en monto).

-¿Para cuándo han programado la mesa?

Esperamos respuesta de algunos sectores, porque tiene que contar con la participación de varios. Esperamos que a finales de abril, principios de mayo. Ahí vamos a abordar estos temas que preocupan al sector.

-¿Habrá cambios en los programas de garantías estatales?

Definitivamente el sector textil y confecciones está incluido en los beneficios que dan las extensiones de Reactiva Perú y FAE-Mype. Pero también hemos solicitado que se incluya en el PAE-Mype al sector, estamos en coordinación con el MEF y vamos a dar una solución definitiva a este tema en los siguientes días. El MEF había publicado una lista de sectores, en esta no estaba considerada textil y confecciones, pero ahora hemos solicitado su inclusión.

Se creará mesa técnica para atender problemática del Emporio Comercial de Gamarra. Fotos: Renzo Salazar/@photo.gec

-Programas de Apoyo-

El ministro de la Producción, José Luis Chicoma, recordó que se están impulsando dos programas de ayuda para las mypes. Por ejemplo, uno es el Programa de Emergencia Empresarial, que cuenta con S/ 64.4 millones que son fondos concursables (no reembolsables).

Se espera beneficiar a las mypes en tres categorías: “Mypes reactivadas”, con S/ 44.6 millones donde se cofinanciarán proyectos de un año que estén encaminados a la reactivación, reconversión de micro y pequeñas empresas; el programa “Mipymes digitales y de calidad”, donde se destinará S/ 11.7 millones para el cofinanciamiento de programas de digitalización; y también “Mercados Modernos”, que van a disponer S/ 8.3 millones para cofinanciar proyectos e implementación de cadenas de frío y manejo de residuos.

“Desde mayo se podrá acceder a estos programas, vamos a ir publicando las convocatorias para que las micro y pequeñas empresas puedan aplicar” , subrayó el titular de Producción.

También se está promoviendo -a través de Procompite- que los gobiernos regionales y locales puedan hacer uso de hasta 10% de su presupuesto destinado a proyectos de inversión para cofinanciar planes de gobierno de las mypes.

“Lo que tenemos proyectado en que en los próximos 8 años los gobiernos subnacionales destinen S/ 1,874 millones para el cofinanciamiento de 9,700 planes de negocios que beneficien a 302,500 mypes organizadas. Para este año, estamos trabajando para que se disponga la aprobación de S/ 120 millones para 620 planes de negocios”, remarcó.

-Digitalización-

En otro momento, el ministro Chicoma refirió que están trabajando en tres estrategias vinculadas a la digitalización. En primer lugar, se está cofinanciando el diseño e implementación de cuatro Centros de Servicios Digitales; a través del Fondo Mipyme Emprendedor se bridará un presupuesto de S/ 10 millones para cofinanciar.

“Tienen tres niveles de intervención: un nivel de sensibilización en todo el tejido empresarial sobre la importancia digital y que va a brindar una introducción sobre las herramientas digitales a gran parte del tejido empresarial interesado; el segundo nivel es fortalecimiento de capacidades en uso de herramientas digitales, servicios gratuitos; y hay un tercer nivel, -el modelo de negocios de estos centros- que son servicios pagados que es la implementación del plan de digitalización”, explicó.

La segunda estrategia es la plataforma “Perú Imparable”, donde están registradas más de 10,000 mypes, y se está realizando una feria virtual donde estas empresas ofrecen sus productos. “No solo se le brinda una plataforma, sino que se busca que se pierda el miedo a las barreras, obstáculos digitales, que una mype puede sentir que existe”, anotó.

Y también hay otra plataforma que es la “Ruta Digital Productiva”, donde se fomenta la aceleración de la adopción digital en las micro y pequeñas. “El 95.4% de las mipymes peruanas tienen acceso a internet, pero solo el 14.2% usa los servicios de internet para promocionar sus bienes y servicios. Esta cifra debió crecer mucho más en la pandemia, pero no lo hizo”, acotó.

-El Dato-

El titular de la Producción refirió que en el caso del parque industrial de Ancón se mantienen las fechas: otorgar la buena pro en julio de este año. También hay cuatro parques industriales que están en proceso de transferencia de predios en favor de Produce o que ya nos han transferido los predios. Este es el caso de Pucallpa y Tacna, y pronto será de Ilo e Ica. Recordó que se publicará un marco para que dichos parques industriales incorporen el atributo de sostenibilidad.