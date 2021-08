No es el mejor momento para un alza de la remuneración mínima -que asciende a S/ 930 desde el 2018- subrayó el ministro de Economía y Finanzas, Pedro Francke, en una conferencia de prensa.

“El salario mínimo, en esta coyuntura, es algo que tiene que verse con mucho cuidado, particularmente en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) no lo hemos estado trabajado porque no nos parece que sea el momento para el alza de salario mínimo (...) En este momento donde todavía tenemos un efecto de la pandemia, caída de productividad y ventas de pequeñas empresas, pensamos que todavía no es momento para plantearse alza de salario mínimo”, resaltó el titular de Economía.

Sin embargo, consideró que sí es interesante ya plantearse una metodología, a través de la cual -tras un diálogo entre empresarios y trabajadores, en el Consejo Nacional de Trabajo- pueda haber una concertación respecto a cómo se va plantando un método más predecible del reajuste de salario mínimo.

Lo mencionado por el ministro Francke, no va en línea necesariamente con lo dicho hace unos días por el primer ministro, Guido Bellido, quien mencionó que sí “promoverán el incremento de la remuneración mínima vital”, en consenso con las organizaciones sindicales y empresariales.

Cabe recordar que en abril del 2018 el Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski oficializó el aumento de S/ 850 a S/ 930.

Y, durante el Gobierno de Martín Vizcarra se puso el tema sobre la mesa -de un posible incremento-, pero no se concretó.