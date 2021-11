Un eventual incremento de la Remuneración Mínima Vital (RMV) de S/ 930 a S/ 1,000, tal como anunció el presidente Pedro Castillo en Ayacucho este miércoles, generará mayor informalidad y más desempleo en el país, según advirtieron especialistas consultados por el tema.

Para el exministro de Economía y presidente del Consejo Privado de Competitividad, David Tuesta, el mensaje de elevar el sueldo mínimo no tienen ningún tipo de sustento técnico, sino puro voluntarismo justamente en un escenario donde el mercado laboral es informal.

“El salario mínimo ni siquiera afectará a los que trabajan en las grandes empresas, porque ellos pagan, en muchos casos, más de S/ 1,000, sino causará incertidumbre a los que laboran en las medias y pequeñas empresas porque eso empuja a la informalidad o a despedir empleados”, refirió a este medio.

Agregó que este anuncio van en línea con la visión ideológica del jefe de Estado y pone en aprietos a la institucionalidad del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), entidad que hace unos meses se opuso a la medida de elevar por ahora el salario mínimo.

En ese caso, el economista sostuvo que el MEF deberá mostrar un informe técnico donde justifique que el alza del sueldo mínimo no va a afectar a la economía.

Más despidos

Según recordó el laboralista Ricardo Herrera, socio principal del Estudio Muñiz, el Banco Central de Reserva (BCR) elaboró un informe donde menciona que por cada sol de aumento del sueldo mínimo son 910 personas que salen de planilla.

“Serán más de 6,000 peruanos que saldrían de planilla de arranque y las pocas expectativas de contratación que se tenía para el próximo año van a recaer más, dado que por cada sol que el empleador paga hay 50 céntimos de costo laboral”, dijo el abogado a este medio.

En ese sentido, Herrera indicó que es inoportuno que el mandatario Castillo pretenda aumentar la Remuneración Mínima Vital (RMV) en un momento en que las empresas están en camino a recuperarse tras el fuerte golpe a consecuencia de la pandemia.

“Esto es una medida populista justo en un momento de crisis política con el tema de los ascensos en el Ejército y FAP. Recordemos que en pandemia perdimos 1′600,000 puestos de trabajo formales y solo se recuperó 900,000, entonces hay unos 700,00 que aún falta y si al empresario le aumentas el mínimo vital, eso va a generar un efecto contrario para contratación”, explicó.

Asimismo, el laboralista comentó que el trabajador que no podrá pagar a sus trabajadores ese aumento no menor a S/ 1,000 no va a tener otra opción que cesar al trabajador o mandarlo a la informalidad. Recalcó que actualmente hay aproximadamente 250,000 en el sector formal que ganan el sueldo mínimo.

“El aumento que pretenden hacer es casi el 10%, entonces, la pregunta es: ¿ha subido 10% la economía peruana? Además, ese tipo de medidas se debe adoptar en el Marco del Consejo Nacional de Trabajo”, puntualizó.

Solo dos de 10 diez trabajadores serían beneficiados

Por su parte, el estudio Payet, Rey, Cauvi, Pérez consideró que solo dos de cada diez trabajadores se verían beneficiados con el incremento de la RMV anunciado por el presidente Pedro Castillo.

“El resto, que involucraría 9.01 millones de trabajadores solo en el área urbana, se mantendrían desprotegidos, sin percibir la RMV, ni los otros beneficios que otorga la legislación laboral peruana (gratificaciones legales, CTS, vacaciones, entre otros), sin acceso a la cobertura en seguridad social de salud- EsSalud y pensiones, y con mayor riesgo de sufrir accidentes laborales, así como de ser víctimas de acoso y otros maltratos”, apuntó.

Es así que recomendó que el Gobierno debe centrarse en atacar la informalidad laboral que es el principal problema en el mercado laboral peruana.

“Debe concentrarse en diseñar incentivos para lograr una mayor formalización del mercado laboral peruano, y no en dictar medidas populistas como esta, menos en un contexto de creciente crisis política y económica, como el presente”, ratificó.

