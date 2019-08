‘Incoherente’. Así calificó el expresidente de la Confiep, Roque Benavides, la posición del Gobierno de Vizcarra respecto al proyecto extractivo Tía María.

Dado que si para el Gobierno no se iba a construir la mina hasta lograr el respaldo de la población, no tenía sentido otorgarle la licencia de construcción tal como ocurrió.

“Aquí hay una incoherencia, primero se (le) otorga una licencia de construcción diciendo que todavía no va a construir la empresa, (pero) no tiene sentido dar una licencia si es que no se tenía toda la seguridad de que había el respaldo de la población”, comentó en Exitosa Radio.

“Lo que es incoherente es la posición del Gobierno”, subrayó el también expresidente de la SNMPE.

En ese sentido, destacó que el Consejo de Minería está formado por “profesionales serios”, pero –recalcó– “lo que es sorprendente es que el ministro de Energía y Minas salga a decir lo que el Consejo de Minería dice (sobre su decisión de suspender la licencia de Tía María). Pareciera que hay una mezcla entre las autoridades jurídicas-administrativas con el Gobierno. Esto lo tendrá que aclarar el propio Gobierno”, manifestó.