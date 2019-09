El BCP renovó su cartera de productos de ahorro, en soles y dólares, para ajustarlos al perfil de sus clientes. Rocío Pérez-Egaña aclara todas las dudas sobre las características de las nuevas cuentas y sostiene que serán mas atractivas para los usuarios.

¿El cambio que hace el BCP, incluye a todas las cuentas de ahorro de personas naturales?

Sí, tal cual. Lo que hemos hecho, como parte de un proyecto que venimos trabajando desde hace varios meses, es escuchar a nuestros clientes para ver, dependiendo de su perfil y sus preferencias, qué es lo que necesitan en cada una de nuestras cuentas y cambiar el portafolio completo de productos. Con esto, nos hemos quedado al final con cuatro cuentas. Una es la Cuenta Ilimitada que es para la típica persona que quiere hacer todas sus transacciones en nuestros cajeros o los de otro bancos, en lima o en provincias, sin costo adicional. Esta cuenta tiene un mantenimiento fijo (mensual) de S/12.

¿Y las otras tres cuentas?

Otra cuenta es la Nueva Cuenta Premio, que es para la gente que quiere apostar a ganarse el millón de soles y tiene además sorteos mensuales. La tercera es la Cuenta Digital, que no tiene mantenimiento fijo mensual y no cobra nada más, siempre y cuando hagas todas las operaciones digitalmente en cualquiera de nuestros canales digitales, como banca móvil o yape. Y la cuarta cuenta, para el pago de haberes de nuestros clientes, es la Cuenta Sueldo BCP.

¿A cuántos clientes (personas) abarca este cambio de condiciones?

Tenemos alrededor de ocho millones de personas con alguna cuenta de ahorro en el BCP.

¿Algunas de las nuevas cuentas pueden resultar más costosas que las antiguas?

No, para nada. Si ves las cuatro cuentas notarás que las características se mueven en todas las direcciones. Al final, lo que buscamos es tener una mejor propuesta de valor; hemos ajustado los atributos de las cuentas de ahorro de forma que resulten en mejores productos. Por ejemplo, en la Cuenta Sueldo antes tenías dos retiros sin costo en ventanilla y ahora tienes seis. Son cambios totales de las características de los productos que acaban haciéndolos más atractivos para los clientes, que es lo que queremos.

Algunas reacciones de los clientes han sido favorables, otras no porque presumen que las nuevas cuentas pueden ser más costosas. ¿Aseguraría entonces que no es así?

Como te digo, son cuentas diferentes. En este esfuerzo, lo que venimos haciendo es que los clientes que deseen tener una cuenta de ahorro abran alguna de nuestras nuevas cuentas. Y lo que queremos es que los clientes que ya tenemos, también puedan escoger la cuenta que mejor se adapte a sus preferencias. En esa línea, hemos dado un plazo para que el cliente elija la cuenta, para luego, en algún momento, nosotros hacer el cambio de las características de las cuentas y que todos estén en alguna de las cuentas nuevas. Incluso después de ese momento los clientes pueden elegir cambiarse de una cuenta a otra, sin ningún problema.

Los clientes de las cuentas de ahorro tenían hasta el 30 de agosto para hacer su cambio. ¿Se ha ampliado el plazo?

No, de hecho serán diferentes momentos en los que cada cuenta cambie de características, y el momento específico se le ha informado a cada uno de los clientes.

¿Qué puede hacer un cliente que no escogió una nueva cuenta para migrar y no está está de acuerdo con el tipo de cuenta que le fue asignada por default?

En cualquier momento el cliente puede ir a nuestras agencias y cambiar a alguna de las otras cuentas. Un cliente puede decir: “Estoy en la Cuenta Digital pero me he dado cuenta de que prefiero la Cuenta Ilimitada”, y no hay ningún problema, se acerca a una de nuestras agencias o llama a nuestra central y hace el cambio.

¿Cuál fue la principal razón para hacer el cambio de cuentas de ahorro?

El proyecto de reconfigurar los atributos de todas nuestras cuentas no es un tema menor. La cantidad de información que hemos levantado del mercado y de nuestros clientes para diseñar las características de las cuentas ha sido un esfuerzo muy importante. Estamos muy contentos con el resultado de productos porque los hemos obtenido escuchando a los clientes y entendiendo qué es lo que quieren.

¿Todos los clientes con cuentas de ahorro saldrán beneficiados con este cambio?

La ventaja está en que cada cliente podrá escoger la cuenta que prefiera. Si tienes un producto que cubre mejor tus necesidades, la idea es que sí salgas más beneficiado.

