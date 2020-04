Las Reservas Internacionales Netas (RIN) subieron a US$ 74,331 millones al 22 de abril, una cifra histórica. La cifra actual es superior en US$ 4,010 millones al récord anterior del 15 de abril, cuando la RIN alcanzaron los US$ 70,341 millones.

Asimismo, se incrementaron en US$ 6,309 millones en los 22 primeros días de este mes y fueron superiores en US$ 6,015 millones con relación a fines de diciembre de 2019, según datos del Banco Central de Reserva (BCR).

Dentro de los componentes de las reservas internacionales, la posición de cambio al 22 de abril ascendió a US$ 43,774 millones, monto mayor en US$ 200 millones frente al cierre de marzo y superior en US$ 1,155 millones con relación a fines de diciembre de 2019.

Las RIN están constituidas por activos internacionales líquidos y su nivel actual es equivalente a 32% del PBI (31% hace una semana), el más alto entre las principales economías de la región.

Este nivel de reservas es un respaldo que tiene la economía peruana para enfrentar las turbulencias financieras a causa de choques externos, y son uno de las principales fortalezas macroeconómicas valoradas por inversionistas nacionales e internacionales.