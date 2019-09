Las reservas internacionales netas (RIN) crecen en US$ 8,731 millones en lo que va del año, con lo que alcanzaron un récord histórico de US$ 68,852 millones pese a la alta volatilidad de los mercados financieros.

Incluso, desde setiembre del 2018, las reservas subieron en US$ 10,911 millones.

La mayor parte de este acelerado incremento se vincula con una expansión de los depósitos del sistema financiero en el Banco Central de Reserva (BCR), refirió a Gestión Francisco Grippa, economista principal de BBVA Research.

Además de estos recursos, las reservas comprenden depósitos en dólares del sector público y la posición de cambio del BCR (reservas propias del instituto emisor), precisó.

Público

A su vez, el aumento de los depósitos del sistema financiero en el BCR se explica por el crecimiento de los depósitos del público en la banca, detalló el economista.

En la misma línea, Henry Álvarez, gerente de Inteligencia de Negocios y Mercados de Maximixe, sustenta la elevación de las reservas en el aumento de depósitos en dólares de la banca en el BCR.

Cuando los depósitos en dólares aumentan, el encaje –porcentaje de dichos fondos que la banca está obligada a mantener en el BCR– también lo hace, refirió.

Agregó que hay mayor riesgo de prestar en moneda extranjera, por lo que los bancos resguardan la divisa en encajes en el BCR, que les da cierta rentabilidad y menor riesgo.

Hay dos fuentes de variación de las RIN. Una es el sector privado, que comprende los depósitos en dólares del sistema financiero en el BCR, y la otra es el sector público, que tiende a disminuir su participación, pues ha utilizado los fondos de estabilización ante los menores ingresos tributarios, dijo Álvarez.

Balanza de pagos

En tanto, el economista Jorge González Izquierdo resaltó que la tendencia al alza de las RIN se fundamenta, en parte, en los continuos superávits en la balanza de pagos del país (ingreso de capitales extranjeros a través de la cuenta financiera).

Precisó que actualmente las reservas internacionales equivalen al 30% del PBI .

“Lo ideal sería tener una participación del 50%, pero un 30% no es tan bajo, a diferencia de Argentina, donde la posición de cambio es 0%”, sostuvo.

González coincidió con otros analistas en que las reservas no seguirán subiendo al ritmo acelerado de meses previos, sino que oscilarán alrededor del monto actual.

Mercados

Los mercados mundiales no están siendo propicios últimamente, por lo que los superávits en la balanza de pagos del país no seguirán ampliándose y ello no permitirá que las RIN continúen subiendo significativamente, al menos no en los próximos 12 meses, afirmó.

Scotiabank señala que en el tercer trimestre continuará la evolución positiva de las cuentas externas, aunque el ritmo de acumulación de reservas internacionales disminuiría respecto del segundo trimestre. Lo anterior respondería a la intensificación de la guerra comercial entre EE.UU. y China, que afecta al precio del cobre y, por tanto, al superávit de la balanza comercial, sostiene el banco.

En Corto

Beneficios de RIN

Reservas. ”Al ciudadano le garantiza que el dólar no se irá al cielo en poco tiempo y si tiene deudas en dólares no será perjudicado”, refirió Jorge González Izquierdo con relación al alto nivel de reservas.

“Cuando haya un shock negativo que pegue a todos los países, el impacto que sentiremos en Perú será menor”, indicó, por su parte, Francisco Grippa. Las mayores reservas permiten que bajen el riesgo del país y las tasas de interés, añadió.

Cifras

8,623

MILLONES de dólares suman los depósitos del sector público en el BCR.

405

MILLONES de dólares compró el BCR en el mercado cambiario durante el 2019.

Gestión de reservas

Solo el 2%del portafolio de inversión del BCR está en oro

La posición de cambios del BCR ascendió a US$ 41,741 millones al 11 de setiembre, monto superior en US$ 2,193 millones al acumulado a fin del año pasado, según datos del instituto emisor. Dicha cuenta está conformada por los activos del BCR que no tienen como contrapartida obligaciones con terceros y, por lo tanto, es la parte de las reservas que puede ser diversificada en oro y distintas divisas.

En tanto, el portafolio de inversiones es el conjunto de activos internacionales que es administrado internamente. Hasta el cierre de julio último, el 73% del portafolio de inversiones del BCR estaba colocado en valores, el 25% en depósitos y apenas el 2% en oro. En la composición por tipo de instrumento del portafolio, se mantuvo un perfil de riesgo conservador con predominio de inversiones en valores de la más alta calidad, señaló el BCR.