Remesas sumaron US$ 3,326 millones: ¿Qué envíos subieron y cayeron en el último año?

Las remesas de trabajadores peruanos en el exterior, según un reciente informe del BCR, sumaron US$ 3,326 millones en el 2019. Asimismo, para el cuarto trimestre de este año, estas cerraron en US$ 851 millones, siendo mayor en US$ 20 millones a la cifra registrada en 2018.

En cuanto al último trimestre (cuarto) del 2019, las remesas se sustentan principalmente por envíos desde Estados Unidos, España e Italia.

Asimismo, según la entidad central, los envíos desde Argentina y Chile se redujeron en el último trimestre del 2019, lo cual podría ser explicado por la coyuntura social y económica de estos países.

En cuanto a los envíos de remesas al exterior (es decir, envíos de dinero desde Perú), estos sumaron US$ 79 millones, los cuales fueron dirigidos principalmente a Venezuela, según el BCR.

Balanza de cuenta corriente. (Fuente: BCR)

¿Qué son las remesas?

Las remesas internacionales son parte de las transferencias corrientes que se reportan en la balanza de pagos (y dentro de la balanza de cuenta corriente). La cuenta de remesas hace referencia al envío de dinero de emigrantes hacia el Perú.

En otras palabras, estas son transferencias monetarias que realiza un trabajador que labora en un país extranjero hacia su país de origen, las cuales fluyen principalmente en relación al flujo migratorio, es decir, desde los países desarrollados hacia las naciones en desarrollo.

Según datos del BCR, las remesas actualmente representan 1.4% del PBI, por lo que son una fuente de ingresos importante. Este porcentaje puede ser mucho mayor en varios de los países en vías de desarrollo.