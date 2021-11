Los envíos de remesas de trabajadores peruanos en el exterior, según datos del Banco Central de Reserva (BCR) fueron de US$ 887 millones, mayores en US$ 93 millones al del tercer trimestre del 2020 y en US$ 48 millones al de 2019. Esto vinculado a la apertura gradual de las actividades y recuperación de empleo en los principales países de los que provienen los envíos.

Según datos de la SBS, para empresas de transferencia de fondos (ETF) en el periodo de enero a junio del 2021, los países de los que más se recibieron fondos son Estados Unidos, España, Chile e Italia, para los cuales se tuvo un aumento de 54%, 98%, 154% y 90.3% respecto al mismo periodo del año pasado. En total, los envíos se incrementaron en 61%.

Enrique Castellanos, docente de Economía de la Universidad del Pacífico, señaló que las cifras tienen sentido pues hay colonias de peruanos en estos países. “Estos peruanos generalmente salen de país en busca de empleo, en donde los principales destinos son efectivamente Estados Unidos, Chile y España. Conforme a sus planes, terminan enviando dinero para sus familias”, indicó.

Señaló que el aumento en el monto de fondos recibidos desde el exterior con respecto al año pasado, se explica porque Perú es uno de los países a los que más golpeó la pandemia y que el empleo aún no se recupera como se preveía.

“La economía de las familias en Perú está un poco más deteriorada en contraste a otros países. Esto finalmente ocasiona un incentivo a que se mande un poco más, pues las economías desde donde se reciba están más reestablecidas”, manifestó.

Fuente: SBS

¿A quienes se envía desde Perú?

Entre los países como destino de los fondos enviados desde Perú destaca la presencia de Colombia, el cual, además de ser el principal destino, creció alrededor de 34% con respecto al mismo periodo (enero-junio) del año pasado. De manera más alejada, se encuentran Argentina y Ecuador.

Según Castellanos, lo que podría explicar que el principal destino sea Colombia es que es un puente para otro destino de las remesas, es decir, Venezuela.

“Se estaría usando como intermediario a Colombia para que finalmente sea otro el destino final. No hay una colonia grande de peruanos en Colombia y los que residen ahí generalmente no van por necesidades económicas. Es posible que los envíos hacia ese país aprovechen la frontera con Venezuela, siendo este último donde se quedaría el dinero”, afirmó.

En su momento, un representante de una de las ETF, señaló que una proporción considerable del dinero que tiene como destino Venezuela, se transfiere primero a Colombia (Cúcuta), desde donde se traslada físicamente a Venezuela.

El incremento del total de envíos ha sido de 33% con respecto al mismo periodo del año pasado.

Fuente: SBS

¿Qué empresas se encargan de estas transferencias?

Entre las principales empresas que habilitan el envío de fondos desde y hacia el exterior, destaca Western Union, el cual, a la fecha se ha encargado de más del 50% de las transferencias recibidas y el 90% de las enviadas, entre enero y junio del presente año.