El pago de regalías al Estado peruano por parte de las empresas de hidrocarburos se redujo en 11.8% en el primer semestre del 2024, informó la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).

De acuerdo con las cifras del gremio, entre enero y junio, el monto por concepto de regalías sumó US$ 579.44 millones, por debajo de los US$ 656.71 millones abonados por el sector minero energético en la primera mitad del 2023.

Pese a la tendencia negativa, en junio se reportó una ligera alza en la cantidad de regalías pagadas por las compañías petroleras y gasíferas. Solo en ese mes, las regalías alcanzaron los US$ 100.87 millones, 0.4% más que el año pasado.

Sin embargo, el abono registrado en junio del 2024 aún es menor a lo observado en el mismo periodo del 2022, cuando el pago de las empresas de hidrocarburos fue de US$ 173.47 millones.

Cabe agregar que en junio, del total de regalías pagadas al Estado US$ 47.93 millones corresponden a la explotación de gas natural y US$ 21.10 millones por petróleo; así como US$ 31.84 millones por la producción líquidos de gas natural.

