Gestión revisó el proyecto de ley que se discutiría en el Consejo de Ministros. Cabe mencionar que es una versión hasta la fecha, pero podría existir más modificaciones considerando que aún la verán todos los ministros en unos días. Uno de los puntos que se menciona es la revisión de la pensión mínima. En la propuesta de la Comisión Multisectorial se mencionaba una “revisión de la pensión mínima y reajuste de pensiones”. ¿Qué decía?

“El monto de las pensiones del Sistema Nacional de Pensiones (SNP) se evalúan cada tres años incluyendo la pensión mínima, tomando en consideración la capacidad financiera del Estado y las posibilidades de la economía nacional, salvo las disposiciones vigentes sobre la materia”, se menciona en el texto. Además, se establecía que “la pensión mínima se aprueba mediante ley a propuesta del Poder Ejecutivo”.

Agrega que “para el reajuste de pensiones de los regímenes previsionales públicos a cargo del Estado se consideran a aquellos pensionistas que hayan cumplido 65 años o más de edad y cuyo valor de la pensión en todos los regímenes no exceda el importe de 2 UIT vigentes en cada oportunidad. El reajuste se realiza mediante decreto supremo refrendado del Ministro de Economía y Finanzas, teniendo en cuenta la previsión presupuestaria, las posibilidades de la economía nacional y la sostenibilidad de las finanzas públicas”.

El proyecto de ley difiere ligeramente de esta propuesta inicial. Lo que dice la versión más reciente es que “el monto de las pensiones del SNP se evalúan cada tres años incluyendo las pensiones mínima y máxima , tomando en consideración la capacidad financiera del Estado y las posibilidades de la economía nacional, salvo las disposiciones vigentes sobre la materia”. El resto de párrafos es similar.

Cabe recordar que en el SNP existe pensión mínima y pensión máxima (tope), figuras que no existen en el SPP; siendo además que el SNP no provee pensiones completas a quienes no cuenten con 20 años de aportación.

Incremento de la pensión mínima 19990

Tal como lo adelantó ayer el ministro Contreras, la propuesta más reciente establece el incremento de la pensión mínima y las pensiones proporcionales especiales en el régimen del Decreto Ley N° 19990.

El monto de la pensión mínima del Sistema Nacional de Pensiones al que se refiere el Decreto Ley N° 19990, quedaría establecido: pensión mínima de jubilación y de invalidez queda fijada en S/ 600; y la pensión mínima por derecho derivado queda fijada en S/ 400.

Además, se menciona que la pensión de jubilación proporcional especial por haber cotizado desde 10 años de aportes, pero menos de 15 años de aportes, queda fijada en S/ 300 y la pensión de jubilación proporcional especial por haber cotizado desde 15 años de aportes, pero menos de 20 años de aportes, queda fijada en S/ 400.