Desde hace unos seis años Perú busca subir al podio y ser el primer productor mundial de cobre desplazando a Chile que actualmente ostenta este puesto con sus 5.8 millones de toneladas métricas del metal rojo.

En el 2013 el entonces ministro de Energía y Minas, Jorge Merino, lanzaba el primer desafío. “Para el 2030 podríamos producir igual o más cobre que Chile”, anunciaba Merino y lo sustentaba en los proyectos Toromocho (Junín), Las Bambas (Apurímac) y la ampliación de Cerro Verde (Arequipa).

Para ese entonces la producción cuprífera de Perú alcanzaba los 1.3 millones de toneladas métricas (TM) en tanto al cierre del 2018 la producción se elevó a 2.4 millones de TM, según el reporte “Mineral Commodity Summaries 2019” realizado por el Servicio Geológico de Estados Unidos. Sin embargo, este año la producción de cobre se ha visto marcada por los conflictos sociales generados contra los proyectos cupríferos Las Bambas (Apurímac) y Tía María (Arequipa). Bajo a este escenario, surge la pregunta ¿Perú puede convertirse en el primer productor de cobre mundial?

Para el director de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Carlos Galvez, la repuesta es no. En diálogo con Gestión.pe, el ejecutivo indicó que para alcanzar a Chile se tendría que poner en producción rápidamente la mayoría de proyectos mineros mapeados a la fecha.

“Para que nosotros podamos alcanzar a Chile, tendríamos que poner en producción a toda capacidad Las Bambas, poner en producción Tía María, Coroccohuayco, Zafranal, Michiquillay, Galeno, Sulfuros de Yanacocha, Tantahuatay, La Granja, Quellaveco, Mina Justa y la ampliación de Toromocho. Con todo eso podríamos competir en el primer puesto”, sostuvo.

En ese sentido, Galvez precisó que el potencial para liderar la producción cuprífera mundial cobre lo tiene el Perú, sin embargo, se debe trabajar en ello, principalmente en resolver los conflictos que nacen en las poblaciones cercanas a estos yacimientos mineros.

“El rechazo a estos proyectos mineros impide ser el primer productor de cobre sin duda. No solo se trata de poner números, inversión y el tema económico, se trata de fijar una visión de largo plazo de Perú, definir qué inversiones se debe llevar adelante y con el resultado de ellos invertirlo en educación para generar el interés de la población por el desarrollo de estos proyectos. Lo que ocurre es que si el Estado no ha hecho su trabajo, obviamente la población no ve el beneficio, y si no ve el beneficio, ¿por qué va a permitir desarrollar ese proyecto?”, precisó.

Muy lejos de Chile

Similar posición la tiene el exviceministro de minas, Rómulo Mucho, quien consideró que Perú se encuentra muy lejos de llegar a la producción de cobre que hoy tiene Chile, tomando en cuenta que su volumen se elevaría a 6.5 millones para el año 2020, y para esa fecha -considerando una menor producción de Las Bambas- Perú alcanzaría un poco más de 2.4 millones, cuyo soporte será el inicio de producción de las ampliaciones de los proyectos mineros Mina Justa (Ica) y Toromocho (Junín).

“En Chile hay un plan agresivo de seguir expandiendo muchas operaciones mineras y el proyecto final es producir 7.3 millones de toneladas de acá a unos 8 años. En Perú el panorama es incierto”, dijo Mucho, quien también es presidente de Agromin.

Precisó que los conflictos sociales en el Perú son el desafío más grande que tiene el país para seguir avanzando en la producción de cobre, por lo que se debe emprender una campaña de educación desde el Estado para dar a conocer los aportes que brinda la minería y cómo ésta puede ayudar a reducir la pobreza.

Datos

-El Departamento de Estudios Económicos de Scotiabank prevé que la producción de cobre de Perú crecerá 2% en el 2019 y 3% en el 2020.

- El Gobierno, en su Marco Macroeconómico Multianual 2020-2023, estima que la producción de la ampliación de Toromocho añadirá 75,000 TM de cobre a la producción nacional y Mina Justa lo hará en 110,000 TM.