En junio de este año, el consumo interno de cemento aumentó en 66.24% en comparación con similar mes del año 2020 y sumó 11 meses de resultados positivos asociado con el plan de reactivación económica, informó el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en su informe técnico.

Este resultado fue impulsado por la reanudación de proyectos de construcción públicos y privados. Desde la segunda quincena de marzo de 2020 se suspendieron la mayoría de actividades económicas, excepto las esenciales, en el marco de la declaración de Estado de Emergencia Sanitaria Nacional en el país.

En el mes de análisis, la producción del sector Minería e Hidrocarburos se incrementó en 7.78% al compararlo con junio de 2020 por el resultado favorable del subsector minero metálico en 7.13%, explicado por los mayores volúmenes de producción de hierro (185.4%), estaño (53.1%), oro (34.9%), plata (17.6%), zinc (8.6%), plomo (3.7%) y cobre (0.2%); por el contrario, disminuyó la producción de molibdeno (-11.8%).

Igualmente, el subsector hidrocarburos aumentó en 11.93% ante el mayor nivel de extracción de petróleo crudo (29.9%) y gas natural (28.4%); mientras que disminuyó líquidos de gas natural (-1.7%).

En cuanto al sector pesquero, la producción bajó en 37.69%, lo que se explica por la menor captura de especies de origen marítimo (-36.93%), destinada al consumo humano indirecto (harina y aceite de pescado), específicamente de anchoveta, cuya extracción totalizó 720,026 toneladas, que comparado a los 1.33 millones de toneladas en junio del año pasado, mostró una reducción de 45.90%.

No obstante, se reportó una mayor captura de recursos para consumo humano directo, como el caso de congelado (12.2%) y para consumo en estado fresco (4.8%); mientras que disminuyeron los desembarques de especies para enlatado (-28.3%) y curado (-34.7%). Asimismo, la pesca de origen continental disminuyó 47.12%.

El subsector electricidad se incrementó en 8.37% en julio del presente año, según cifras preliminares, explicado por la reapertura gradual de las actividades económicas en el país, asociado al mayor crecimiento de la producción de electricidad de origen termoeléctrico (21.76%); mientras que, disminuyó la de origen hidroeléctrico (-1.21%) y energías renovables (-14.01%).

Por otro lado, en junio el gasto de inversión del Gobierno General (S/ 3,154 millones) aumentó 270.82%, al compararlo con similar mes del año 2020, debido a la mayor ejecución de obras públicas. De igual modo, el gasto de consumo del Gobierno General en términos nominales ascendió a S/ 8,780 millones, registrándose una variación positiva de 22.93%.

Además, en el sexto mes de este año los créditos hipotecarios para vivienda totalizaron S/ 54,219 millones, incrementándose en 8.75% en comparación a igual mes del año pasado, seguido de los créditos otorgados a empresas que ascendieron a S/ 234,178 millones, aumentando 7.83%.

Por el contrario, los créditos de consumo ascendieron a S/ 51,372 millones, disminuyendo en 4.34% respecto a similar mes del año anterior. Similar tendencia reportó la colocación de tarjetas de crédito de la banca múltiple al totalizar 5.55 millones de unidades y registrar una reducción de 7-41%.

En cuanto a las importaciones, el monto total en junio totalizó US$ 4,073 millones, aumentando en 72.41% en comparación con lo reportado en junio de 2020, según información de la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (Sunat) al 26 de julio del presente año.

Asimismo, las importaciones de materias primas y productos intermedios se ubicaron en US$ 1,966 millones, un crecimiento de 94.11%, al compararlo con el valor de junio 2020. Le sigue la adquisición de bienes de capital y materiales de construcción, que totalizaron US$ 1,236 millones, creciendo 80.52%. Por último, las importaciones de bienes de consumo se ubicaron en US$ 870 millones, al aumentar en 31.02%.

En el terreno tributario, con información proporcionada por la Sunat, en junio de este año el Impuesto General a las Ventas (IGV) de origen interno, ascendió a S/ 3.306 millones, monto mayor en 84.13% al registrado en junio de 2020.

De otro lado, la recaudación del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) creció en 96.73% y, los Tributos Aduaneros aumentaron en 90.60%, en comparación con junio del año pasado.