Proyectos por US$ 1,625 millones dejarán de concesionarse este año: Un tercio de lo previsto, según ProInvesión El gobierno de Martín Vizcarra había planeado que ProInversión adjudique proyectos por la suma de US$ 2,466 millones este año, pero ahora se ajustan a US$ 841 millones, con nueve proyectos menos.