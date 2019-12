La llegada de turistas internacionales al Perú se ha incrementado sustancialmente en los últimos años. Si en el 2008 llegaban 2 millones de visitantes extranjeros, en el 2018 la cifra creció un poco más del doble y alcanzó los 4.4 millones de turistas, según cifras de la Superintendencia Nacional de Migraciones.

Pero, ¿es esto suficiente? La principal fuente de turismo en el Perú es Chile. Anualmente llegan entre 900 mil y 1.1 millones de turistas procedentes de este país. Le sigue Estados Unidos, que al cierre del 2018, se posicionó como el segundo país con mayor cantidad de turistas ofrece al Perú con la llegada de 641,280 personas.

Sin embargo, un reciente estudio de la consultora estadounidense TravelStyles, denominado "The U.S. Travel Market for Perú", revela que, al cierre del 2017, el tamaño del mercado turístico potencial del Perú en Estados Unidos ha alcanzado su punto más alto en los últimos 10 años.

Según los análisis realizados, en Estados Unidos hay 22.4 millones de personas interesadas o en condiciones de hacer turismo en el Perú, es decir el 8.9% de adultos norteamericanos, según TravelStyles. Si se tiene en cuenta que -según cifras oficiales-solo llegan cerca de 641,000 turistas estadounidenses al país, Perú solo aprovecha el 3% de ese mercado potencial.

Este mercado potencial no solo está definido por los turistas que expresamente tienen interés en conocer el Perú, sino también por aquellos que tienen interés en viajar a algún país de Centroamérica o Sudamérica, pero aún no lo tienen definido.

“Las perspectivas para los viajes de Estados Unidos a Perú son positivas. El mercado de viajes de placer de los Estados Unidos a Sudamérica han crecido fuertemente en los últimos años. El interés en visitar Perú ha alcanzado otro máximo histórico. Como resultado, el grupo de mejores perspectivas de Perú, con aproximadamente 22,4 millones de personas, es más grande que nunca, y se ha más que duplicado en la última década”, señala TravelStyles en su informe.

En cuanto a los que están interesados de visitar Perú de manera expresa, según la encuesta realizada por TravelStyles, el interés ha llegado a su punto más alto, pues el 33% de encuestados está extremadamente o muy interesado en visitar el Perú.

El interés de este último tipo de viajeros no solo está orientado por la diversión, sino por el encuentro con gente de distintos lugares y culturas, la expansión de los horizontes y la experimentación de un estilo de vida local en los lugares que se visitan. Es decir, características similares a las de la oferta turística de Perú.

“Los turistas potenciales tienen motivaciones de viaje variadas, pero sobre todo buscan enriquecimiento cultural. También se sienten fuertemente atraídos por la naturaleza, la aventura, la gastronomía, lo cual es una fuerte coincidencia con la oferta turística de Perú. Además, su asociación de Perú con ofertas turísticas clave (sitios arqueológicos, comunidades nativas y turismo de naturaleza) es muy fuerte. Al mismo tiempo, su asociación del Perú con otros atributos como la gastronomía, la aventura y la cultura moderna está creciendo, y sus percepciones del Perú se están profundizando y diversificando”, señala el estudio realizado.

El perfil del potencial turista norteamericano

El estudio realizado a través de encuestas revela que la mayor cantidad de viajeros estadounidenses que podrían visitar el Perú están concentrados en las costas del Pacífico y en la zona sur de las costas del Atlántico. También existe ligero interés en la zona central del suroeste de Estados Unidos. Puntualmente, el mayor interés está en Estados como Washington, California, Texas, Nueva York, Nueva Jersey, Florida, entre otros.

La edad media del turista potencial estadounidense es de 42 años, pues el 34% de los interesados es de la Generación Y, es decir tiene entre 23 o 36 años. Mientras que el segundo grupo de interés es la Generación X, que tiene entre 37 y 52 años. También se caracterizan por ser profesionales, pues el 75% de interesados cuenta con un título universitario.

Estas características también lo posicionan como personas con alto poder adquisitivo, pues cuentan con ingresos promedio de US$ 94,286, cuando el ingreso medio de las personas en Estados Unidos es de US$ 59,039 anuales. Además, su patrimonio promedio es de US$ 250,000.

Se trata de turistas que tomaron dos o tres vacaciones internacionales durante los últimos tres años, las cuales duraron al menos cinco noches o más. Entre sus búsquedas, están los destinos con mayor enriquecimiento cultural en arte, música y entretenimiento.

La principales barreras para la llegada de turistas estadounidenses

El estudio arroja tres motivos que se posicionan como grandes barreras que impiden la llegada de más turistas estadounidenses. El primero es la falta de interés y de conocimiento sobre la oferta turística de Perú. Por ello, el 25% de turistas potenciales no pone a Perú entre sus prioridades. Aunque el mensaje de Promperú estaría llegando de manera adecuada, el trabajo aún es arduo.

“Aunque las personas que dicen esto [Perú no es una prioridad] ha disminuido constantemente desde que medimos estas barreras en 2009. Uno de cada cuatro potenciales turistas (25.1%) dice que visitar Perú no es una prioridad. Sin embargo, 36% decía lo mismo en el 2009.De manera similar, uno de cada cinco potenciales turistas (19.8%) dice que no saben mucho sobre el país; La proporción de los potenciales turistas que dicen lo mismo es similar a la de 2015, pero es inferior a los niveles medidos en 2009 a 2013. Esto indica que algunos de los mensajes de Promperú están llegando adecuadamente”, señala TravelStyles.

La segunda barrera son los costos de viajar al Perú. TravelStyles señala que si bien los factores financieros están perdiendo importancia entre los turistas internacionales, uno de cada cinco potenciales turistas “temen que el Perú pueda ser costoso para viajar y estar allí”. “De manera alentadora, la proporción de los potenciales turistas que están preocupados por los costos de los vuelos a Perú ha disminuido desde 2011 y la proporción de quienes están preocupados de que Perú sea demasiado costoso se redujo a su punto más bajo desde que comenzamos a medirlo en 2009”, indican.

La tercera barrera son los temores y preocupaciones externos. TravelStyles señala que los viajeros estadounidenses suelen estar expuestos a gran cantidad de riesgos cuando viajan por el mundo. “Desde ataques terroristas hasta disturbios políticos, epidemias de salud y desastres naturales”. Por ello, las preocupaciones sobre seguridad se han posicionado como factores determinantes para los viajeros al momento de elegir un destino. En ese sentido, los indicadores de Perú respecto a la seguridad han mejorado, pero aún son un factor latente de riesgo. “Hay una serie de factores, en particular las preocupaciones de seguridad y protección, que amenazan esta perspectiva positiva y pueden frenar el crecimiento futuro del mercado turístico”, señalan.

“Casi 1 de cada 5 potenciales turistas cree que Perú podría ser demasiado difícil de recorrer o demasiado peligroso. Aproximadamente 1 de cada 7 está preocupado por las instalaciones médicas, la distancia para viajar a Perú y las diferencias lingüísticas / culturales, y aproximadamente 1 de cada 9 expresa su preocupación por la pobreza y la posibilidad del mal de altura”, indica el estudio.

“Como resultado, Promperú tendrá que tener en cuenta las barreras a los viajes internacionales, sujetas a eventos y circunstancias globales, así como las barreras para viajar a Perú, y tratar de convencer a los turistas con mayor potencial para que el Perú esté entre sus prioridades y, en última instancia, para que lo visiten”, concluye TravelStyles.