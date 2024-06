Promperú informó que las 45 empresas peruanas que participaron en el Perú Moda Deco Nueva York (Estados Unidos) lograron oportunidades comerciales por US$ 20.6 millones a través de las 299 citas de negocios que se realizaron con los compradores internacionales.

Con el apoyo de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo, las empresas nacionales presentaron su oferta de productos textiles y confecciones de algodón, alpaca, ropa para bebés y niños, y artículos de decoración para el hogar ante compradores de Nueva York, Los Ángeles, Houston, Miami y Canadá.

De este modo, compradores de diversos estados en los Estados Unidos y Canadá participaron activamente del evento, llevado a cabo en el Metropolitan Pavilion el pasado 22 de mayo.

Los visitantes tuvieron la oportunidad de observar la oferta de las empresas peruanas, que mostraron desde prendas de alpaca hasta decoración para el hogar. Así, entre los asistentes se encontraron empresas de renombre como Brooks Brothers, Victoria’s Secret, KITH, Dôen, Aimé Leon Dore, Hollywood at Home by Peter Dunham y The Citizenry.

Cabe precisar que el número de empresas exportadoras en este evento alcanza una cifra récord en participaciones internacionales promovidas por el departamento de Industria de la Vestimenta y Decoración, señaló Promperú.

Añadió que la edición de este año marcó una ocasión especial ya que se llevó la esencia de la creatividad y el “saber hacer” de la mano de obra peruana en la capital de la moda en los EE.UU., ello luego de haber cautivado al público en Madrid y Ámsterdam en sus ediciones previas.

Perú se destaca por las prácticas sostenibles que ejerce y continúa en esos lineamientos. Además, los productos cuentan con una trazabilidad completa y están libres de impuestos en Estados Unidos, lo que ofrece una oportunidad única para las empresas que buscan asociaciones éticas y de alta calidad.