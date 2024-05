Estado del turismo en Apurímac

Según el Instituto Peruano de Economía, la mayoría de hoteles, restaurantes, agencias de viaje y guías turísticos sufrieron una disminución de sus ingresos en esta región: “En 2020, el empleo de este sector cayó 58%, lo cual significó que 8,000 apurimeños perdieron sus puestos de trabajo; y al 2021, seguía sin recuperarse. Finalmente, el año 2022, el empleo turístico logró superar el nivel prepandemia del 2019 en 4%, con más de 14,000 trabajadores en este sector”.

En su boletín “Apurímac, Reporte Regional de Turismo Año 2023″, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), muestra una disminución en la llegada de turistas nacionales y extranjeros, no obstante, se observa un incremento en el número de establecimientos hoteleros.

Gestión conversó con Jorge Villafuerte, gerente general de la Cámara de Comercio de Apurímac, para conocer cómo le va al sector turismo. “El Gobierno Regional y las municipalidades desconocen o no quieren entender que el turismo bien estructurado es un potencial económico, que genera puestos de trabajo y dinamiza la economía. Los gobiernos locales (municipios) no contribuyen y muchos desconocen los atractivos turísticos con los que se cuentan”.

En cuanto al incremento de hospedajes en Apurímac, Villafuerte refiere que la apuesta se da por inversionistas de la región. Esta motivación se debería al movimiento turístico que empieza a presentarse en la temporada de carnavales.

“El movimiento turístico es interno. Por los carnavales, vienen personas de otras provincias y se alojan en los hoteles. Es un puerto de paso. Tenemos visitantes, médicos o empresarios, más son los funcionarios del Estado o de otras regiones que reciben invitaciones. Hacen actividades un par de días y se retiran. No tenemos presencia de turismo real o mochileros”, indica.

La región, que cuenta con el potencial de convertirse en un atractivo turístico, cuenta con el Plan Estratégico Regional de Turismo Apurímac 2018-2025.

“El resultado de la implementación al 2019 corresponde al 46%; al 2020 corresponde al 52%; el año 2021 al 45%; mientras que el año 2022 corresponde al 63%. Asimismo, respecto al último año de acciones programadas (año 2025), se evidencia un avance total del 27%”, detalla Villafuerte.

A su vez, comenta que no cuentan con cifras actualizadas ni con proyectos que les dé una “puesta de valor” en las principales zonas turísticas, como lo son las casonas de antiguas haciendas, templos coloniales, zonas arqueológicas, entre otras.

Apurímac posee desafíos en el sector turismo. Foto: gob.pe

Perfil de los turistas que llegan a la región

Según el Mincetur, se puede ver que el mayor porcentaje de turistas que suelen llegar a los hospedajes de Apurímac son nacionales, solo 1.1% son extranjeros.

Al respecto, Jorge Villafuerte detalla que se debe al intercambio cultural entre las regiones vecinas como Cusco y Ayacucho; así como a los visitantes de las provincias y distritos de la región.

El representante gremial menciona que los “movimientos turísticos para este 2024 son por las festividades de los carnavales y a una exposición de vehículos antiguos organizada por el Club de Autos antiguos en el parque Micaela Abancay”.

En esa línea, refiere que se prevé que lleguen más visitantes a la región con la llegada de los carnavales en Abancay y en Andahuaylas, debido a la celebración con corsos tradicionales. Además, de la peregrinación a la Virgen de Cocharcas, en Chincheros.

Top 10 de las zonas turísticas con mayor acogida

Las casas de los Pitufos Pampachiri Laguna Pacucha Mirador del Cañón de Apurimac Capitán Rumiyoc, Curahuasi Baños termales de Cconoc Aguas termales de Hualalachi en Talavera, Andahuaylas El Sitio arqueológico de Saywite Puente colonial de Pachachaca La cárcel de piedra de Haquira, Cotabambas Santuario Nacional del Ampay, Abancay

Zona hotelera en Apurímac

Villafuerte resalta el “notable crecimiento en la construcción de infraestructuras y edificios en todas las provincias de la región debido al boom minero”.

La zona hotelera de Apurímac se encuentra en el distrito de Challhuhuacho, en la zona de intervención minera Las Bambas, seguido de Abancay y Andahuaylas.

Ello se puede confirmar con las cifras del boletín del Mincetur. En el 2023, se registró que la oferta promedio de establecimientos de hospedaje fue de 511, superando en 3.5% lo registrado en el 2022. Este promedio fue menor en 5% a los valores que se registraron en el 2029, prepandemia.

Establecimientos de hospedaje. Foto: Mincetur

Además, los arribos a los establecimientos de hospedaje totalizaron en 354,804, un 8.3% superior a lo registrado durante el año 2022. En paralelo, esta cifra estuvo 51.6% por debajo de los valores reportados en el 2019. De estos resultados, se puede observar que el 98.9% fueron nacionales y el 1.1% extranjeros.

Los arribos nacionales a establecimientos de hospedaje totalizaron 350,728, lo que significó un incremento de 8.7% respecto de lo registrado en el año 2022, y una disminución de 51.6% en comparación con lo alcanzado durante el año 2019.

En cuanto a la procedencia de los visitantes, se puede ver que llegaron principalmente de las provincias de Apurímac (48.7%), seguido de Lima (17.8%), Cusco (14.4%), Ayacucho (6.1%), Arequipa (3.4%), entre otros.

Desafíos de Apurímac para este 2024

De acuerdo con la Cámara de Comercio de Apurímac, la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo (Dircetur), “no tiene una campaña agresiva para vender los paquetes turísticos, teniendo como vecino potencial a Cusco”.

Villafuerte considera que la problemática radica en:

La ausencia de una buena planificación de destinos turísticos.

La falta en la contratación de profesionales con experiencia que implementen el manejo y captación del turismo nacional e internacional.

No se han localizado los atractivos turísticos de Apurímac, solo se mencionan los que ya son conocidos y no los que poseen un potencial histórico, ancestral y paisajista.

El Estado transfirió más de S/ 32 millones al Gobierno Regional de Apurímac para implementar actividades que impulsen al turismo y que sirva de apoyo para las agencias de turismo; sin embargo, Villafuerte menciona que “ya van como 3 o 4 meses que se entregó ese dinero y no tenemos resultados”.

“El Gobierno hizo un lanzamiento en el distrito de Cachora. El dinero se le otorgó a la Dirección Regional de Industria y Turismo. Hasta el momento, no tenemos resultados, no indican cómo se está gastando y a qué empresas o con qué agencias de turismo están trabajando; tampoco dijeron cuáles son los lugares en donde se invertirá para hacerle un seguimiento. Cuando solicitamos información, nunca hay respuesta”, comenta.

También hay hoteles de gran infraestructura en Apurímac y restaurantes que ofrecen buenos servicios a los turistas, pero estos son calificados de dos a cuatro estrellas y tenedores por el Mincetur. Por ello, la Cámara de Comercio continuará con las capacitaciones a los empresarios.

“Tenemos que velar de los intereses de los asociados. ¿Cómo podemos apoyar a las mypes? Con las capacitaciones. Haciéndoles entender la importancia de esta clasificación, trayendo gente especializada con experiencia para enseñarles. Sin embargo, estas acciones solo queda en papeles. Todavía no hay cambios”.

Según comentó Jorge Villafuerte, la Cámara de Comercio recibió la propuesta de una inversionista de Abancay, que se encuentra en Europa, y quiere importar productos agrícolas y textiles desde la región, hasta el mencionado continente; sin embargo, existen complicaciones en el proceso.

“No tenemos ningún empresario apurimeño que tenga su empresa orientada en la exportación. Nuestros productos son enviados a otras regiones del Perú, y desde ahí los exportan, más no de la misma región. ¿De qué nos sirve que tengamos alta producción, si no tenemos empresas calificadas por las instituciones para la exportación?”, explica.

Ante esta problemática, el gremio se encuentra realizando capacitaciones con las mypes para que puedan organizarse y cumplan con los requisitos que las entidades solicitan para realizar exportaciones.

Villafuerte recomienda que el sector agro es ideal para la inversión, es cuestión de analizar qué productor puede alcanzar los niveles o el stock requerido.

Por otro lado, la Cámara de Comercio de Apurímac se encuentra impulsando tres proyectos:

Construcción del mirador en el Cerro Quisapata: se espera incorporar una escalera de 14 pisadas y colocar la imagen de la Virgen del Rosario, la patrona de Abancay. Una vez se apruebe el proyecto, “ tenemos que buscar el financiamiento con las empresas privadas por obras por inversión de impuestos y nosotros pondríamos el plazo de 60 a 90 días de construcción ”, agrega Villafuerte.

”, agrega Villafuerte. Proyecto para el nuevo Aeropuerto de Abancay: ubicado en Socllaccasa. Actualmente, la Cámara se encuentra culminando con la hoja de propuestas para presentar a la Municipalidad de Apurímac y, una vez que se apruebe, se buscará a quien financie el proyecto.

Teleféricos del Aeropuerto hacia el Cañón del Apurímac: se espera realizar dos conexiones entre ambas ubicaciones, y una más para conectar este proyecto con el Teleférico de Choquequirao.

El turismo y la hotelería en la región Apurímac. Foto: Pacucha Glamping

SOBRE EL AUTOR Fiorella Hokama Periodista. Bachiller en la Universidad San Martín de Porres con experiencia en medios digitales. Actualmente, me desempeño como Redactora Web en Gestión con gran interés en temas económicos y las finanzas.