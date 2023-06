La Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (Promperú) informó que el mes de mayo ha sido clave para fortalecer la promoción del país, actualizando su oferta turística en el mercado australiano con miras a la reactivación en un mediano plazo.

El ente promotor participó en First Class Travel Show - Best of Antarctica and South America y en Latin America Roadshow con el objetivo de captar a los viajeros australianos de alto gasto, un segmento de mercado que se encuentra listo para viajar.

Detalló que el First Class Travel Show se llevó a cabo el 23 de mayo de 2023 en Sidney, convocando a 200 compradores del segmento de alta gama que cuentan con un especial interés en realizar viajes de expedición a la Antártida, incluyendo viajes a destinos sudamericanos.

La rueda de negocios permitió que los agentes de viaje australianos se informen sobre los nuevos itinerarios y experiencias en Sudamérica. Asimismo, se tuvo la posibilidad de contar con un espacio dedicado al networking con aproximadamente 200 agentes de viaje participantes en ambas sedes.

El evento permitió mostrar la rica oferta cultural y natural de nuestro país. Dentro de los anuncios de interés se comunicó que, a partir de setiembre, Latam Airlines ofrecerá vuelos directos a Santiago desde Melbourne tres veces por semana. Este aumento significativo en la capacidad brindará facilidades en cuanto a la conectividad con Perú.

Door to Door

El evento, organizado por Promperú, tuvo el objetivo de brindar información actualizada sobre los destinos turísticos peruanos a los operadores turísticos y medios del mercado australiano, a fin de incrementar su comercialización, fortaleciendo la imagen del Perú como destino de viajes para este importante mercado, contribuyendo así al flujo de arribos internacionales y al incremento de divisas para nuestro país.

Promperú explicó que más de 41,000 turistas australianos llegaron a nuestro país en el 2019, gracias al trabajo coordinado con el sector privado.

De acuerdo con el Perfil del Turista Extranjero 2019 de Promperú, el turista australiano fue quien realizó el mayor gasto en nuestro país con un promedio de US$ 3,283 y una estadía de 15 noches.

