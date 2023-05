El coordinador de la Cámara de Café y Cacao, David González, y Lorenzo del Castillo, gerente de la Junta Nacional del Café, brindaron a Gestion.pe algunos detalles sobre la realidad de esta bebida que ha conquistado los paladares.

Consumo y producción que no se detuvo pese a la pandemia

Para González, la tendencia del consumo de café va en aumento. Reflejo de ello es el crecimiento de la cafeterías de especialidad en la ciudad. No solo se encuentran buenas cafeterías en Lima, también en Cusco, Trujillo y más.

“La pandemia por la COVID-19 no detuvo el crecimiento que tenía el café. Esto marca un punto de partida interesante considerando que los hábitos de consumo han cambiado”, enfatizó.

No obstante, el especialista advierte una fortaleza que también genera un problema: las variedades del café peruano, debido a que cada una pasa por un proceso distinto y no cuentan con una calidad sostenible.

Variedades y estándares de calidad

En la región, Colombia destaca por la calidad homogénea de su café. “No obstante, en Perú problemas como estos se ven todos los años con cada cultivo”

González comentó que en Perú, el Estado no siempre les sigue el rastro. “En Colombia esos procesos se llevan en un centro de acopio que hace todo el proceso de manera conjunta. Las formas de tratar el producto te dan resultados diferentes”.

“Perú tiene potencia, pero falta mantener los mismos estándares. No se puede lograr una buena calidad un año y al otro año, no. El cliente espera una calidad, y el insumo no llega con las características que te piden”, agregó.

Por su lado, Del Castillo afirmó que se requiere armonizar el proceso del café con “un sistema de buenas prácticas agrícolas que permitan tener una materia prima con productividad y calidad estable”.

“Lo que hemos hecho desde las cooperativa es armonizar los cafés diferenciados, cafés orgánicos o para comercio bajo estándares ambientales y económicos. Este proceso lo implementó el sector privado”, comenta. “Hoy el desafío es adaptarnos al cambio climático, cumplir las normas del mercado, cuya adaptación implica una inversión que viene desde el eslabón más débil, que es el productor”, detalla.

Falta de institucionalidad

La falta de armonía en las variedades del café es un arma de doble filo. Nos sentimos orgullosos de su gran variedad, pero la falta de institucionalidad generó que el café no sea de calidad premium o pueda competir con mercados de Brasil, Colombia o Costa Rica.

“Los límites que tenemos hoy se basan en los entornos de la producción, la carencia de institucionalidad, la cual no ha permito desarrollar un proceso innovador. Los procesos de innovación son iniciativas de cada una de las organizaciones o productores”, afirmó Del Castillo.

El especialista dijo que desde 1997 se han aprobado 40 normas técnicas de café, pero todas son de cumplimiento voluntario. “De las cuales, dos no son normas que se puedan difundir. Están bajo llave en el Instituto Nacional de Calidad (Inacal) y no se puede difundir si no pido permiso”, denuncia.

¿Terrenos para el café?

En febrero del 2023, la Unión Europea presentó el “Reglamento de la UE contra la deforestación importada: protegiendo los pulmones del planeta”, donde anuncian que dejarán de importarán materias primas específicas, como el café, cacao, aceite de palma y más, cosechada en áreas no deforestadas.

Esta implementación se desarrollará en 18 meses y el 55% del café exportado va hacia este mercado. Sin mencionar que 3 millones de peruanos dependen de este grano.

“Estamos de acuerdo con que hay que evitar la deforestación, pero qué hacemos con el área cafetalera que hoy tiene un problema técnico legal. No podemos acreditarle a la UE que ese área es formal, porque no está titulada y porque la ley forestal me impide titular a los productores” , sentencia.

Del Castillo asegura que para noviembre o diciembre tienen que adecuarse a dicho régimen, pero hasta el momento no saben con qué entidad deben hablar sobre dicho tema.

Sobre todo porque mercados como Estados Unidos y China también ha señalado que implementarán este requisito al momento de importar café y cacao.

Los más cafeteros

El mercado va creciendo y pese a los problemas, el café peruano sigue abriéndose camino.

Según cifras de PromPerú, Estados Unidos, Alemania, Bélgica, Colombia y Suecia son los países que más café peruano reciben. No obstante, hay nuevos destinos que aprovechan esta materia prima, tal como Vietnam, Indonesia, Guatemala y Honduras.

La Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (Sunat), por su lado, informó que en el 2022 el valor exportado de café fue de US$ 1,234 millones, lo que representa un 60.1% más con respecto a lo exportado en 2021 y un 94% más que el valor de 2019.

Además, la cifra es un poco más del doble que lo registrado en 2015. En otras palabras, el valor de las exportaciones de café en promedio ha presentado un crecimiento del 9% entre 2015 y 2022.

