El proyecto Línea de Transmisión 500 kV Subestación Piura Nueva – Frontera, que forma parte del desarrollo de la interconexión eléctrica en 500 kV de Perú y Ecuador, se adjudicará el 31 de julio de 2023, informó la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión).

El concurso público internacional cuenta con cuatro postores precalificados: Celeo Redes, S.L.U.; Cobra Instalaciones y Servicios S.A.; Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P.; y Alupar Perú S.A.C; en tanto, la buena pro se adjudicará a la empresa que ofrezca la mejor oferta relacionada al costo de inversión total y el costo de operación y mantenimiento anual.

La Línea de Transmisión 500 kV Subestación Piura Nueva – Frontera brindará seguridad de suministro de energía para Perú y Ecuador, incrementando la confiabilidad y la capacidad de transporte de electricidad con eficiencia y calidad. Asimismo, fortalecerá el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN) lo que permitirá impulsar el desarrollo de las actividades comerciales, industriales y servicios en la zona norte del país.

La línea partirá de la Subestación Piura Nueva y recorrerá 270 km hasta el punto de cruce de la frontera, en donde se encontrará con el tramo ecuatoriano. La inversión estimada en este proyecto es de US$ 223 millones (sin IGV), y el plazo de concesión cubre el periodo de construcción de 46 meses y 30 años de operación y mantenimiento desde su puesta en operación comercial. Se espera que la obra del lado peruano esté concluida en 2027.

El proyecto lo promueve ProInversión por encargo del Ministerio de Energía y Minas ( Minem ) ; y se desarrollará mediante la modalidad de Asociación Público – Privada (APP) que asegura la sostenibilidad de la infraestructura y servicios públicos.

El desarrollo del tramo ecuatoriano de la interconexión con el Perú, lo realiza el gobierno del país vecino mediante una obra pública, dirigida por una empresa estatal denominada Transelectric encargada de la transmisión eléctrica en ese país.

A la fecha, su cronograma muestra gran avance, habiendo concluido con la ingeniería y el estudio de impacto ambiental; en lo que resta del año 2023 completará el financiamiento de las obras y en el año 2024 licitará las mismas; previendo concluir la obra a mediados de 2027.

Proyectos adjudicados en el primer semestre

La adjudicación de la LT Piura Nueva – Frontera se sumará a los seis proyectos adjudicados en el primer semestre de 2023 por un monto superior a los US$ 1,000 millones.

Como se recuerda, ProInversión adjudicó dos proyectos de transmisión eléctrica (Ica - Poroma y Jaén -a Cáclic) por US$ 73 millones; dos proyectos de Bandas de Espectro Radioeléctrico AWS-3 y 2.3 GHz para internet y telefonía móvil 4G, por más de US$ 600 millones, y dos hospitales de Hospitales Especializados de ESSALUD en las ciudades de Piura y Chimbote, por US$ 323 millones.

La meta de la entidad para el segundo semestre de 2023 es aún más auspiciosa, pues se proyecta adjudicar 12 proyectos mediante la modalidad APP y Proyectos en Activos por un monto superior a los US$ 2,000 millones.

Luego del proyecto LT Piura Nueva – Frontera, siguen siete proyectos eléctricos más, que suman una inversión total superior a US$ 1,000 millones.

También figuran los proyectos Parque Industrial de Ancón, de US$ 750 millones; el Ferrocarril Huancayo – Huancavelica (US$ 263 millones); y el Nuevo Terminal Portuario de San Juan de Marcona (US$ 410 millones).

