El director ejecutivo de ProInversión, Luis Del Carpio, presentó las oportunidades de inversión en Perú por más de US$ 70,000 millones. Asimismo, destacó la fortaleza macroeconómica del Perú y su experiencia en el desarrollo de proyectos mineros por US$ 7,321 millones (sin IGV) en el periodo 2002 – 2024.

Del mismo modo, resaltó el repunte de las concesiones bajo la modalidad de Asociación Público – Privada (APP), posicionando al Perú como un destino estratégico para la inversión extranjera sostenible. Resaltó que solo en el periodo 2023 – 2024, la agencia adjudicó 30 proyectos por más de US$ 11,000 millones.

Del Carpio señaló que para este año, ProInversión promueve 34 iniciativas en APP y Proyectos en Activos de alto impacto social y económico en saneamiento, salud, educación, transportes, inmuebles, turismo y energía por US$ 8,829 millones.

En cuanto al portafolio para el año 2026, indicó que incluye 46 proyectos por US$ 8,282 millones, que se prevén ejecutar mediante las modalidades de APP y Proyectos en Activos.

A su vez, anunció 14 grandes iniciativas de irrigación por US$ 21,100 millones y los 13 nuevos proyectos que ingresarán a ProInversión para su estructuración y promoción por US$ 19,300 millones, entre los que se incluye las Líneas 3 y 4 del Metro de Lima; 10 Teleféricos regionales y el Tren Marcona-Andahuaylas. Además, destacó el adelanto de inversiones con la suscripción de 12 adendas a contratos APP vigentes que suman más de US$ 15,000 millones.