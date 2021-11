La Agencia de Promoción de la Inversión Privada-ProInversión informó que presentó a inversionistas de Singapur, Corea del Sur y Australia su cartera de proyectos de Asociación Público-Privado (APP) y Proyectos en Activos, valorizados en conjunto en US$ 6,300 millones.

Así, detalló a los empresarios que entre los proyectos listos para adjudicar en el 2022 se encuentran el Anillo Vial Periférico (US$ 1,965 millones), Longitudinal de la Sierra - tramo 4 (US$ 709 millones), el Parque Industrial de Ancón (US$ 750 millones), Terminal Portuario San Juan de Marcona (US$ 637 millones), Obras de Cabecera y Abastecimiento de Agua para Lima (US$ 480 millones), Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Puerto Maldonado (US$ 55 millones), y los proyectos de transmisión eléctrica Línea de Transmisión 500 kv Subes.

La Agencia de Promoción participó en los seminarios web “Portafolio de oportunidades de Inversión en la Alianza del Pacífico”, organizado por las embajadas de Chile, Colombia, México y Perú, para atraer inversionistas de los países del Asia y Oceanía.

La presentación de la cartera de proyectos estuvo a cargo del director de Servicios al Inversionista de ProInversión, Alejandro Prieto, quien destacó las fortalezas macroeconómicas del Perú y el sistema de Asociaciones Público-Privadas (APP). Destacó que en los últimos 19 años, la agencia logró la adjudicación de proyectos por US$ 34,000 millones.