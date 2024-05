El director Especial de Proyectos de ProInversión, Luis Del Carpio, destacó que en el período 2009 -2024 se han concretado 200 proyectos, en la Macro Región Sur, mediante Obras por Impuestos en educación, transporte, saneamiento, salud, seguridad ciudadana, entre otros, con una inversión de S/ 3,342 millones.

Resaltó que en 22 años de gestión, se han concesionado también 11 proyectos en Asociación Público – Privada en Transportes, Electricidad y Justicia por US$ 1,046 millones en beneficio de Arequipa, así como de cinco proyectos en activos en telecomunicaciones, agricultura y turismo por US$ 81 millones y, adelantó, que este año se prevé adjudicar dos grupos de proyectos eléctricos por US$ 170 millones.

Posteriormente, el gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez, y el director Especial de Proyectos de ProInversión sostuvieron una reunión técnica para analizar los avances de la próxima firma de convenio para realizar el estudio de demanda del puerto de Corío.

En ese sentido, la autoridad regional mostró interés en seguir sumando esfuerzos conjuntos con el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego para concretar las obras de rehabilitación de Majes Siguas I, que son fundamentales para garantizar la seguridad hídrica de irrigación de Majes; así como viabilidad de Majes Siguas II.

La comitiva de ProInversión recorrió, también, las instalaciones del centro de Investigación aplicada y laboratorios especializados en las áreas de ingenierías de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa (UNSA), que se ejecutó mediante Obras por Impuestos por más de S/ 66 millones y beneficiará a 2,000 investigadores, entre alumnos, docentes y administrativos por un período de 10 años.

Nueva oficina en Arequipa

La nueva oficina de Coordinación Regional Sur de ProInversión, ubicada en el Cercado de Arequipa (Calle Dante Alighieri 35, Urb. Los Pinos – Vallecito), permitirá redoblar las acciones de continua asistencia técnica y legal que requieran las autoridades y funcionarios de la Macro Región Sur.

En lo que va del año, ya se han adjudicado 17 proyectos OxI por S/ 502 millones en beneficio de las regiones de Cusco, Ayacucho, Tacna, Apurímac y Arequipa.

Gracias a estas acciones de descentralización de la agencia se ha logrado que un total de seis Gobiernos Regionales, 84 Gobiernos Locales, cinco entidades del Gobierno Nacional, una Universidad y 43 empresas privadas se comprometan con el mecanismo de Obras por Impuestos en el sur del país.

En el caso concreto del departamento de Arequipa, se han ejecutado 67 proyectos de Obras por Impuestos por más de S/ 1,100 millones.

Este año, cuentan con un tope de S/ 3,285 millones para ejecutar más proyectos bajo esta modalidad de inversión pública con participación del sector privado.