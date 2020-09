Economía







ProInversión lanza concurso para adjudicar dos proyectos de energía eléctrica por US$ 50 millones en Madre de Dios y Piura Se trata de un proyecto de línea de transmisión en Madre de Dios por US$ 33 millones y una subestación en Piura por US$ 17 millones. Estiman que el otorgamiento de la buena pro se daría en el segundo trimestre de 2021.