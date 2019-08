El Ministerio de la Producción (Produce) afirmó este viernes que el sector se encuentra en conversaciones con las autoridades de Brasil para la apertura de su mercado y se logre exportar langostinos.

La viceministra de Pesca y Acuicultura, María del Carmen Abregú indicó que las autoridades brasileñas visitaron empresas peruanas para intercambiar experiencias y conocimientos respecto al cultivo de la especie langostinos.

“Como Produce estamos acompañando al Sanipes a abrir nuevos mercados para los langostinos, que permitirá generar una mayor competitividad al sector acuícola, crear mano de obra local y mejorar los niveles de nutrición de las personas”, afirmó.

Abregú destacó que durante el 2018 Perú exportó US$ 222 millones en langostinos congelados, de los cuales US$ 154.5 millones provinieron de la acuicultura peruana y US$ 67.8 millones de productos importados a los cuales se les agregó valor y se exportó.

“Del total de exportaciones de Tumbes, el 97% lo representan los langostinos. Por ello, consideramos que esta región tiene un gran potencial y futuro si es que se logra abrir el mercado brasileño”, aseveró.

Por último, agradeció la presencia de las autoridades brasileñas y remarcó el interés de trabajar en conjunto para disminuir regulaciones innecesarias, preservar el medioambiente e introducir innovación y tecnología en el sector.