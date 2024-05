El Ministerio de la Producción (Produce) oficializó las modificaciones al Decreto Supremo (Nº 07-2004), que rige la Norma Sanitaria de Moluscos Bivalvos Vivos. Estas actualizaciones establecen nuevas regulaciones para las condiciones y requisitos de seguridad sanitaria que deben cumplir los moluscos bivalvos destinados al comercio y procesamiento para consumo humano. Los cambios incluyen disposiciones para las áreas de extracción, recolección y para las concesiones acuícolas.

Las modificaciones afectan específicamente a los artículos 13, 14, 18 y 19 del decreto, los cuales se relacionan con la evaluación, revaluación, clasificación y reclasificación sanitaria de las áreas de producción. También se han actualizado las condiciones generales y operativas bajo las cuales se desarrollará la actividad.

Sergio González, ministro de la Producción, informó que con estas modificaciones, Perú busca alinear sus estándares a los requeridos por la Unión Europea.

Según Produce, se estima que la actividad de extracción de moluscos bivalvos podría generar aproximadamente 12 mil empleos, incluyendo 3 mil directos y 9 mil indirectos, a lo largo de toda la cadena de la actividad pesquera extractiva en Perú.

Cabe destacar que en 2023, el país alcanzó 24 mercados internacionales, generando ingresos por valor de US$ 82 millones, lo que representa el 4.5% de las exportaciones peruanas de productos destinados al consumo humano directo.

La normativa revisada apunta a beneficiar a más de 300 organizaciones sociales de pesca artesanal que operan a nivel nacional.

Estas organizaciones están dedicadas a la maricultura y la extracción de moluscos bivalvos, una actividad que según las nuevas regulaciones, podría incrementar su eficiencia y cumplimiento sanitario.

Respecto al mercado internacional, los moluscos bivalvos no enlatados representan un importante sector económico a nivel global, con importaciones totales que ascienden a US$ 13,544 millones en términos FOB.

Los principales consumidores incluyen a España, China, Italia y Estados Unidos. La Unión Europea, en particular, importó moluscos bivalvos no pectínidos por un valor de aproximadamente US$ 319 millones, destacándose productos como almejas frescas refrigeradas, congeladas y en conserva.

Perú se situó como el quinto exportador mundial de moluscos bivalvos no enlatados, con un valor de exportación de US$ 82.6 millones en 2023. Los principales mercados de destino incluyen España, Francia, Corea del Sur y Estados Unidos, que conjuntamente representaron el 91.2% del total exportado.

