“El año pasado, la elaboración de bebidas malteadas y de malta experimentó un incremento de 13.5% respecto al 2021, influenciado por la reactivación económica de sectores paralizados durante la pandemia, así como, el dinamismo de la demanda interna. Sin embargo, en lo que va del año, la elaboración de estas bebidas ha reportado una caída de 5.7% entre enero-julio 2023 respecto a similar periodo del 2022, vinculado al menor gasto de las familias y la desaceleración de sectores demandantes como restaurantes”, precisó el gremio industrial.

Y es que, la demanda interna, está viene experimentado caídas constantes desde marzo 2023, acumulando un retroceso de 2.3% en el primer semestre del 2023.

Consumo de cerveza en el mercado local

Antonio Castillo, gerente de Estudios Económicos de la SNI, a junio, se observa una caída a doble dígito de 15.2% en la elaboración de bebidas malteadas y de malta.

“Hay que tomar en cuenta que en el mercado de la cerveza, lo que las familias consumen es -aproximadamente- 55% de toda la demanda; en este caso, la reducción, con relación a las empresas, ha sido un tanto mayor básicamente por la reducción por la capacidad adquisitiva”, sostuvo.

Respecto a los consumidores institucionales (restaurantes) detalló que han reducido su dinamismo, al pasar de un incremento de 9.3% (enero 2023) a 3% (junio 2023).

“En el caso de los consumidores institucionales, el sector todavía no ha terminado de recuperarse en relación a la pandemia. Eso sí es algo que nos preocupa, porque pensamos que tendría una recuperación más rápida. Hablando con las empresas, comentan que sí nos afectó en enero y febrero los conflictos político - social”, detalló a Gestión.

¿Qué se espera de la producción para al cierre del 2023? Castillo señaló que el dato proporcionado por las empresas es que en el último mes el consumo ha mejorado.

“Esperamos que se recupere la demanda mirando hacia fin de año y que el próximo año tengamos un rebote que nos permitirá salir de estos números. [¿Cuándo se verá ese rebote?] El rebote a doble dígito se tendrá en enero - febrero, y ya luego vamos a estabilizar el mercado”, refirió.

Respecto a las exportaciones, el representante del gremio industrial indicó que también se recuperará en los próximos meses. “Pienso que Chile saldrá de una reducción de demanda que ha tenido, y en línea con ello, Brasil y Estados Unidos”, sostuvo.

Comentó que básicamente lo que se exporta es la cerveza rubia (Cusqueña). “Trabajamos mucho mercado de añoranza en el caso de Estados Unidos, pero -junto a la gastronomía peruana- se está posicionando en el consumidor extranjero”.

Exportaciones de cerveza de malta peruana

De acuerdo con información de Adex Data Trade, compartida a Gestión, en la primera mitad del año las exportaciones de cerveza de malta peruana sumaron US$ 3,066,535; lo que representa un retroceso del 65%, respecto a similar periodo del 2022. Sin embargo, siete destinos mostraron crecimiento. [Ver cuadro]

Así, respecto al primer semestre del 2022, este año se exportó más cerveza de malta a: España, Brasil, México, Canadá, Australia, Aguas Internacionales y Aruba.

El destino que mostró un crecimiento de 431.47% de un año a otro -en los primeros seis meses del año- es Aruba, al pasar de US$ 364 a US$ 1,935. Un crecimiento a triple dígito (103.36%) también se observó en Australia, que pasó de US$ 6,088 a US$ 12,381.

Mientras que, los envíos a Chile, Estados Unidos, Panamá, Reino Unido, Argentina, Japón, Bélgica, Singapur, Costa Rica y Ecuador retrocedieron [ver cuadro].

Exportaciones de cerveza de malta, fuente ADEX.

Envíos de los últimos años

Al cierre del 2022, en valor FOB se exportó US$ 16,487,113; lo que representó un incremento de 38.35% respecto al 2021.

Las exportaciones a Chile crecieron 48.3%, al alcanzar los US$ 12,145,395; en tanto, los envíos a Estados Unidos 60.81%, sumando US$ 2,250,578.

SOBRE EL AUTOR Mía Ríos Licenciada en Ciencias de la Comunicación, con especialización en periodismo.

