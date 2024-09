Dada la coyuntura actual, donde el aumento de la inseguridad ciudadana parece no tener freno, vale la pena analizar el monto que se asignará a la función de orden público y seguridad.

Para el próximo año, se contaría con S/ 15,532 millones para este fin. Este monto es 4.3% menor al registrado el año pasado ; y es la primera vez que se contrae tras tres años de crecimiento continuo.

La explicación que el MEF consigna en su presentación ante el Parlamento es que del PIA de este año (S/ 16,234.2 millones), S/ 1,900 millones corresponden a un proyecto con contrato de Estado a Estado. Entonces, si se excluye este monto, el presupuesto para el 2025 sería 8% mayor.

¿En qué se gastaría?

El MEF destaca el foco en la mejora de los servicios policiales . Bajo esto, se prevé S/ 3,819 millones a intervenciones a favor de la seguridad ciudadana, S/ 879 millones a investigación policial y equipamiento criminalístico, S/ 151 millones a unidades de flagrancia y S/ 141 millones a mejoramiento de los servicios policiales, mantenimiento de comisarías y unidades especializadas.

Para la lucha contra el tráfico ilícito de drogas , se contempla S/ 230 millones a la promoción de cultivos alternativos y reducción de la demanda de drogas, y S/ 195 millones a la interdicción aérea, control de rutas y reducción de la demanda de drogas.

Análisis

En los últimos años, en promedio, se ha gastado alrededor del 90% del presupuesto institucional modificado (PIM) asignado a esta función . Siendo así, por qué no se siente en el ciudadano de a pie y en los negocios una mayor seguridad y orden.

Para Rubén Vargas, experto en temas de crimen organizado, el gran problema es que no existe una estrategia concreta que vaya en línea con el presupuesto que se asigna.

“El Gobierno ha fracasado en tener una estrategia concreta, no existe para enfrentar los diversos niveles de criminalidad. No hay una estrategia donde se ejecuten los recursos con indicadores medibles. No lo hemos tenido y no lo tenemos. Eso hace que, sobre la asignación de recursos, uno se pregunte: ¿qué harán con esto? ¿harán lo mismo que ya fracasó?”, anotó en conversación con Gestión.

Vargas agregó que el gasto corriente se ejecuta “casi en piloto automático”, pero “el gran problema son los proyectos de inversión, la modernización de la Policía Nacional, la compra de la logística, entre otros”.

“Además, el financiamiento contra las economías ilegales, el crimen organizado. No se ve con claridad la lucha contra estos flagelos”, finalizó.

Se reperfila pago de deuda

El primer ministro Gustavo Adrianzén informó que se han adoptado desde el MEF medidas de reperfilamiento para los servicios de la deuda pública.

“Estamos reduciendo de manera significativa la necesidad de financiamiento en el 2025, situación que nos permite liberar recursos para atender otras prioridades”, apuntó.

Agregó: “Se ha reperfilado el pago de la deuda, estamos en condiciones de hacerlo. Los años venideros han de poder enfrentar en mejores condiciones ese pago ”.

Carlos Oliva, extitular del MEF, recordó que el ministerio normalmente cambia una deuda de corto plazo por una de más largo plazo: “Compra los bonos de los próximos dos, tres años, y para pagar esa compra, emite un bono de, por ejemplo, 20 años”.

Servicio de la deuda. Fuente: PCM

SOBRE EL AUTOR Whitney Miñán Editora de Economía y coordinadora de ESG del diario Gestión. Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Con casi 10 años de experiencia profesional en el rubro.