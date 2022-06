Un alto ejecutivo de Goldman Sachs Group Inc. se hizo eco del tono pesimista de Jamie Dimon, y advirtió que se avecinan tiempos más difíciles en medio de una serie de impactos que sacuden la economía mundial.

“Este es uno de los entornos más complejos y dinámicos, si no el más, que he visto en mi carrera”, dijo el jueves el presidente de Goldman, John Waldron , en una conferencia de inversionistas. “La confluencia de la cantidad de impactos al sistema para mí no tiene precedentes”.

Los comentarios de Waldron se hicieron eco de la cruda advertencia realizada el miércoles por Dimon , director ejecutivo de JPMorgan Chase & Co., quien advirtió a los inversionistas que se prepararan para un “huracán” en medio de una combinación de desafíos sin precedentes.

Waldron dijo que evitaría “usar cualquier analogía meteorológica”, pero expresó su temor de que los riesgos de la inflación, el cambio de la política monetaria y la invasión de Rusia a Ucrania puedan dañar la economía mundial.

“Esperamos que vengan tiempos económicos más difíciles”, dijo Waldron . “No hay duda de que estamos viendo un entorno más difícil en los mercados de capitales”.

El experimentado banquero de inversiones se mostró sorprendido por la resistencia del mercado de fusiones, “que es incoherente con todo lo que he estado hablando”. Un posible resultado: “Eso va a empezar a darse vuelta porque se ve la destrucción de la demanda, los directores ejecutivos se vuelven un poco menos confiados”, dijo Waldron . “Esa es una expectativa razonable, pero la estamos observando cuidadosamente como una señal”.

Waldron surgió como uno de los críticos más duros de la Reserva Federal desde el sector bancario a principios de este año, cuando atacó al banco central por lo que percibía como su falta de autonomía y resolución para resistir la presión de llevar a cabo las medidas necesarias para controlar la inflación más alta de los últimos 40 años.

El jueves, se mostró más confiado en la capacidad de su propia empresa para seguir generando altas ganancias durante la recesión.

“Cualquiera que sea el entorno económico, lo haremos bien”, dijo.