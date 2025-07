Los bloqueos de carreteras por las protestas de los mineros informales no frenan. Esto ya ha escalado a tal nivel que se genera preocupación en distintas regiones sobre el impacto de las vías cerradas. En este sentido, Eduardo Ojeda, presidente de la Cámara de Comercio de Ica, declaró sobre lo que hoy alerta a la zona.

Ica es una de las regiones afectadas. De hecho, Ojeda subrayó que varios alimentos como el ajo, la cebolla y la papa que provienen del sur deben pasar por el departamento, por lo que se podría ver impacto sobre estos productos.

“Llamo al Ministerio del Interior, a la presidenta de la República (Dina Boluarte), a que solucionen esto (...) Ellos son las personas indicadas para hacer las correcciones inmediatas”, refirió en conversación con Canal N.

A su consideración, no hay decisiones políticas claras que lleven a encontrar una solución. “Hablamos de que están (en la protesta) no solo los propios mineros, sino también esposas e hijos. La situación se pone más difícil. No queremos un muerto más en las calles”, subrayó.

Además de la afectación del transporte de alimentos, Ojeda mostró preocupación por menor llegada de turistas. Aunque no dio números, comentó que ya se ve una disminución incluso en los vuelos sobre las Líneas de Nasca.

“Ica es una de las ciudades con mayor visita de turismo nacional, pero todo eso ha bajado. Este es el sector más afectado. En Nasca se han cancelado miles de vuelos a las Líneas”, refirió.