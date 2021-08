En el 2021 el precio del cobre ha tenido niveles por encima de los US$ 4 por libra, lo cual favorece al mercado peruano dada sus condiciones de exportador del mineral. Luis Eduardo Falen, head of Macroeconomic & Investment Research de Intéligo SAB, y Katherine Salazar, analista de Estudios Económicos en Scotiabank, comentan sobre el precio del commodity hacia fines del 2021.

Según Falen, el precio del cobre spot por libra hacia finales del año se ubicaría en US$ 4.70. Salazar, por su parte, indica que el precio cerraría en US$ 3.80, con un promedio anual de alrededor de US$ 4.

La cifra proyectada, según el representante de Intéligo SAB, se explicaría por un escenario en donde las economías desarrolladas estén ya reactivadas, y las emergentes con un proceso de reactivación “encaminado”. Esto implicaría que los temores respecto a la variante Delta estén controlados, en donde la efectividad de las vacunas sería preponderante.

Por otro lado, también se espera que la demanda de cobre para el uso de “energías limpias” se consolide en el mediano y largo plazo.

“La demanda por el mineral para las llamadas energías limpias aumentará. El cobre se usaría desde paneles solares hasta autos eléctricos”, señaló.

Salazar, por otra parte, indica que su proyección estaría explicada por razones de oferta relacionadas a las inundaciones en China (lo cual también tendría un factor de demanda por el requerimiento del mineral para la reconstrucción), y el efecto de la variante Delta en Asia, Europa y Estados Unidos.

En suma, se espera que en la segunda parte del año, se tenga una corrección a la baja debido al aumento en la producción, particularmente de Chile y Perú.

En contraposición a ello, se espera que la demanda de China se consolide en el tercer trimestre, lo cual es observado en la prima de cobre de Yangshan (indicador de las importaciones por cobre desde China). Esto se complementa, indicó la representante de Scotiabank, con la continuidad de la tendencia a la baja de los inventarios en la Bolsa de Futuros de Shanghái (ya reduciéndose por décima semana consecutiva).

“Nuestro sentimiento es sobre todo bajista, a pesar de tener fundamentos al alza. Se espera que el precio toque pisos en alrededor de US$ 4″, manifestó.

Para el 2022, señaló Salazar, se tiene un proyección de US$ 3.90 como cifra promedio anual por libra.

Desempeño

Según Falen, el proceso de reactivación económica mundial ha influido en la demanda de cobre y, por ende en los precios, en donde se ha llegado a máximos de alrededor de US$ 4.75 por libra.

No obstante, ya en periodos recientes se comenzó a estabilizar en alrededor de US$ 4.50, lo cual se explica por la nueva variante Delta. Sumado a ello, esto también es explicado por las políticas por parte de China para evitar que su economía se “sobrecaliente”.

“Hay un efecto desde China que corrigió el precio a la baja. El país está aplicando medidas como control del crédito, las cuales están dirigidas a enfriar levemente su economía”, indicó.

En el mismo sentido, Salazar comentó que la estabilización del precio en el segundo trimestre, luego de tocar su pico, es explicada por la expansión de la variante Delta y el contexto de inundaciones en China.

No obstante, se está dando una recuperación en las importaciones de cobre de China en el tercer trimestre, explicada por factores estacionales, lo que estaría sopesando el efecto.

Proyección del BCR

Según el último reporte de inflación publicado en junio por del Banco Central de Reserva (BCR), el precio promedio del cobre por libra para el presente año será de alrededor de US$ 4.40, cifra superior a la del anterior reporte (US$ 3.90). Para el 2022, la proyección sería de US$ 4.47.

Términos de intercambio: 2020-2022. (Fuente: BCR)