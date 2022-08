Los precios de los combustibles en Estados Unidos (West Texas Intermediate o WTI) usados como referente para el Perú cayeron por octava semana, reduciéndose casi a niveles previos al conflicto entre Rusia y Ucrania.

Sin embargo, en nuestro país los traslados de tales rebajas en los precios internacionales del crudo y derivados, a nivel de refinerías e importadores locales (mayorista), están retrasados a tal punto que son aún 59% más altos que en enero, previo a la disparada del precio externo del crudo, según se aprecia al comparar sus listas de precios

Referencia

El economista Jorge Gonzáles, consideró que el hecho de que la caída de la cotización internacional del petróleo y derivados no se reflejen en la misma medida y oportunidad en el mercado local, se debe en principio, a una falta de competencia entre las refinerías Petroperú y Repsol, que era lo que se esperaba tras privatizarse refinería La Pampilla.

“La primera explicación entonces (de que no se baje precios locales) es que los productores no están ajustando rápidamente a la baja los precios, no siguen el precio de referencia de Osinergmin”, anotó.

Señaló que si bien ese organismo redujo por octava vez en lo que va del año sus precios de referencia a la baja, Petroperú los rebajó en no más de tres ocasiones. “Los mayoristas no se ajustan (a la baja) y los grifos, obviamente, tampoco se ajustan”, citó.

Paridad

En efecto, el último lunes, por ejemplo, Osinergmin reportó una caída de 5.17% en los precios de paridad de importación de los derivados del petróleo, pero ni Petroperú ni Repsol, que refinan e importan esos productos, habían trasladado hasta ayer esa nueva rebaja a sus precios al por mayor.

La última reducción a sus precios de combustibles que aplicó Petroperú fue el 5 del presente mes, y le siguió a rebajas sucesivas que viene aplicando esa empresa estatal desde comienzos de julio pasado, y que acumulan reducciones de entre 4.48% hasta 15.85% en precios de los gasoholes.

Crudo

No obstante, el precio del petróleo WTI -que ayer cotizó en US$88.89 por barril- acusa ya una reducción del 22% respecto a su mayor cotización de US$114.84 en junio (su precio más alto en lo que va del año), antes que comenzara a desinflarse su cotización internacional.

Pese a la rebaja de hasta 15.8% que aplicó Petroperú, el precio de su Diésel B5S50 (a S/22.92 el galón), ese combustible resulta 59.13% más alto que en enero (cuando el petróleo cotizaba en US$83 el barril), mientras que sus gasoholes son entre 12.8 a 48.4% más altos.

Grifos

Peor aún, entre inicios de julio pasado y lo que va de agosto, las estaciones de servicio en Lima han trasladado en la mitad o menos de la mitad las rebajas que aplicó la refinadora estatal.

Si bien Petroperú bajó por ejemplo el gasohol de 97 octanos en S/4.14 por galón, los grifos en la capital lo bajaron en ese mismo lapso de un mes en sólo S/1.31 por galón.

Stocks

El expresidente de Perupetro, Aurelio Ochoa, señaló que no se justifica que grifos no trasladen las rebajas en precios mayoristas de combustibles de las refinerías en el lapso de un mes (como sucede hoy), por cuanto esas estaciones de servicio tienen capacidad de almacenaje (stocks) de entre una semana a diez días.