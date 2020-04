Los futuros del barril de petróleo WTI ayer cerraron en US$ -37.63, una caída histórica a terreno negativo. Pasado el shock de la noticia, la pregunta que cae de madura: ¿qué va a pasar con el precio de la gasolina en Perú?

Lo primero que debemos tener en cuenta es que vivimos una situación sui generis. Somos un país importador de petróleo. Según el ex presidente de Perupetro, Aurelio Ochoa, el 84% del crudo que consumimos es importado. Es decir, una caída global en el precio del petróleo debería verse reflejada en el combustible nacional. Y el precio ha caído mucho en el año, pero la gasolina sigue costando lo mismo.

Antes de ahondar en el tema hay un par de conceptos que debemos tener en cuenta, sobre todo en lo que respecta al derrumbe del precio del West Texas Intermediate (WTI) ayer.

Caída del barril

Primero, los commodities (como el petróleo o los minerales) tienen dos precios: el precio spot y los futuros. El primero es la tarifa actual, si fuera a comprar un barril hoy, la cual se ubica alrededor de US$ 20 para el barril de WTI. Los futuros son contratos que se firman hoy, pero el delivery se efectúa en fechas posteriores.

El derrumbe a US$ -37.63 del barril de WTI (un tipo de petróleo estadounidense, que se tranza en el continente, como el Brent británico), afecta a los futuros a vencer en mayo.

Esta caída se ha originado por varios motivos. Los dos más importantes son la guerra de precios entre Rusia y Arabia Saudita, y la crisis sanitaria del coronavirus. El primero empujó el precio a la baja por obvios motivos. El segundo causó una caída considerable en la demanda: si el mundo está en cuarentena, las empresas no usan energía y las personas no consumen combustible. El resultado fue un stock excesivo que se volvió muy caro de almacenar.

“Hay una falta de capacidad de almacenamiento a nivel internacional. Como el consumo ha disminuido, la demanda ha caído y la reducción en la producción de EE.UU., Rusia y Arabia Saudita fue muy tardía”, señaló Ochoa en diálogo con Gestión.pe.

“Ya no hay donde almacenar. Los que han alquilado estos tanques ya no saben qué hacer y lo están rematando, porque les resulta más fácil venderlo o regalarlo, pues no ha habido el consumo que se esperaba”, anotó.

Los contratos a mayo vencen hoy, y la caída de más de 306% de ayer no fue poca cosa. Los contratos de Estados Unidos en segunda posición (para junio) tuvieron una caída no tan pronunciada, aunque importante, de 18%.

Ochoa afirma que una vez vencidos los contratos, el mercado debería absorber estas pérdidas antes de fin de mes. No obstante, el problema del sector hidrocarburífero se mantiene: una cuarentena prolongada no va a hacer crecer la demanda del oro negro y los almacenes seguirán intactos.

¿Qué pasa con Perú?

¿Qué tiene que ver Perú en todo este embrollo petrolero? Como fue mencionado al inicio, somos importadores de crudo y una caída en el precio del spot debería abaratar la energía y el combustible en el país.

“Es verdad que en algunos casos muy puntuales, los derivados del petróleo, que son productos que se comercializan en nuestro país, no han sufrido bajas. Pero son casos muy contados”, apuntó Héctor Plate, presidente del Organismo Peruano de Consumidores y Usuarios (Opecu).

Ochoa explicó que el 95% del combustible es materia prima; es decir, petróleo. Por lo que es lógico que una caída en el precio del crudo se debería reflejar en sus derivados.

“Los precios de los combustibles, empezando por los gasoholes, deberían costar entre S/ 3.00 y S/ 3.50 menos, solo tomando en cuenta la caída de los precios este año”, advirtió Plate.

Por su parte, Ochoa considera que la reducción debería ser más grande. “Si bien no se espera que baje un 60%, por lo menos un 40% de caída de precios sería razonable, compensando la cuestión de los stocks de las refinerías”, observó.

¿Por qué no bajan los precios, entonces? Según los expertos, las refinerías explican que cuentan con un stock de combustible a precio alto, por lo que la caída en los precios del crudo no se ve reflejada en ese producto.

No obstante, cuestionan esta afirmación. “Nadie tiene stock para 90 días en Perú porque no hay capacidad de almacenamiento en el país para esa magnitud”, indicó Ochoa.

“Es un escándalo lo que está ocurriendo en el país con el precio de los combustibles”, añadió Plate.

El impacto en el país de que se traslade la reducción del precio del petróleo a lo que pagamos los peruanos puede ser mayor tomando en cuenta el período de crisis que vivimos, pues al ser más barata la energía y el combustible, la recuperación económica se aceleraría, estima Ochoa.

Sin embargo, el panorama y el tarifario de las gasolineras no se han movido mucho en los últimos meses. ¿Quién debería responder al respecto?