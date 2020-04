Uno de los instrumentos usados para la reducir la volatilidad de la moneda local con respecto al dolar, es la cuenta de Reservas Internacionales Netas, las cuales vienen en aumento a pesar de la coyuntura.

Al 6 de abril del 2020, según datos del BCR, este saldo asciende a US$ 69,413 millones, siendo superior en US$ 1,391 millones a la cifra registrada en marzo y US$ 1,097 millones mayor al saldo del cierre del 2019.

El aumento de las RIN, con respecto al cierre de marzo, se dio principalmente por el incremento en los depósitos en el sistema financiero (US$1,260 millones), seguido por la posición de cambio (US$ 46 millones) y los depósitos del sector público (US$ 34 millones).

El economista Kurt Burneo señaló que el aumento de las RIN podría ser explicado por el efecto de devaluación (de moneda local) que compensaría el efecto de la reducción en la tasa de interés (ahora en mínimos históricos). Este efecto aumentaría la posición en dólares de los inversores y, con ello, los depósitos en esta moneda.

Por una lado, según Burneo, los ahorristas en dólares no se verían beneficiados por la reducción en la tasas; no obstante, el efecto devaluación haría que se persista en la tenencia de dólares. Son dos elementos a considerar para evaluar una rentabilidad relativa.

“Dado que no se puede acotar el efecto de la pandemia, los inversores se refugian en activos como dólares. Si bien es cierto este activo no les rinde casi nada, por lo menos mantiene sus valor”, indicó.

Asimismo, Burneo indicó que el incremento en la posición de cambio (componente de las RIN) se puede explicar por operaciones como las repos de monedas.

La necesidad de inyectar liquidez en medio de la coyuntura ha llevado al BCR a incurrir de este tipo de operaciones (repos de monedas), las cuales, básicamente, es un intercambio de monedas a un plazo acordado. Esto traería consigo el aumento de la posición de cambio.

Es importante acotar que, según Burneo, no se está usando aún las reservas internacionales como medida de intervención (se necesita tener solvencia), pues no se sabe cuanto va a durar la coyuntura y qué efectos causarán después. En este caso están recurriendo a otros instrumentos para intervenir en el mercado cambiario.

Expectativas

Renzo Jiménez, profesor de la Escuela de Gestión Pública de la UP, indicó que la evolución que seguirá el saldo de las RIN depende de lo que suceda con la balanza comercial; es decir, si los precios de las exportaciones no se reducen mucho más que los de las importaciones, además de lo que pase con los volúmenes de estas (importaciones).

“Como con la cuarentena la gente no puede ir a comprar muchas cosas que son importadas, podría haber un efecto favorable en las RIN, siempre y cuando los pedidos de nuestras exportaciones no caigan tanto”, señaló.

Asimismo, según Jimenez, este saldo también dependerá de que la posición fiscal no se deteriore más de lo que se vean deterioradas las de los otros países (ya sea por caída de ingresos fiscales que generen un mayor déficit y una mayor deuda soberana o por mayores pasivos contingentes).

“Si se percibe que el gobierno no logrará mantener su calificación soberana, podría haber una salida de capitales extranjeros por simple recomposición de portafolio, pues las políticas de inversiones siempre limitan los tamaños de las inversiones cuando las calificaciones soberanas son menores y viceversa”, indicó.

¿El BCR puede hacer uso del total de las RIN?

Las RIN, señaló Jimenez, de un país parcialmente dolarizado como el Perú no son como las RIN de un país normal (en donde las RIN son el total de divisas que el banco central posee como posición de cambio).

En el Perú el BCR no es libre de usar todas las RIN, pues parte considerable de esta cuenta son depósitos de las entidades financieras de forma obligatoria (son mantenidas en el BCR como reservas de encaje) o voluntaria (porque no tienen a quién prestárselo o no quieren prestarlo), según Jimenez.

En consecuencia, las RIN (en su totalidad) no se usan para reducir la volatilidad del tipo de cambio, lo que se usa es la posición de cambio del banco central.

“Las mayores presiones de compra o venta de dólares por cambio de expectativas locales básicamente generan una recomposición en la propiedad de las RIN, de las que son propias del banco central y de las que debe a las entidades financieras”, señaló.