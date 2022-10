Mientras que esos países cubren buena parte de sus necesidades de petróleo y sus derivados, el Perú enfrenta un creciente déficit. De los 250 mil barriles diarios que demandan los peruanos, en promedio, ya extraemos menos de 40,000. El resto se trae de afuera. Gestión analiza por qué.

El Perú tiene hoy 31 contratos petroleros: 6 de exploración y 25 de explotación. En el primer grupo hay dos que están suspendidos: los lotes XXVII, de Petro Bayovar, y 107, de Petrolífera Petroleum del Perú. Ambos por conflictos sociales y permisos posteriores al estudio ambiental.

Cada vez menos contratos

De los 25 restantes, cuatro no producen porque también están suspendidos (los lotes Z-6, de Savia Perú; 64, de Petroperú; y 39 y 67, de Perenco). Las razones son similares: principalmente conflictos con la población vecina.

Se trata de cifras que se reducen aceleradamente: antes de la pandemia, el Perú tenía 39 contratos petroleros. En menos de tres años perdió 8.

Además, en los cuatro contratos para explorar que quedan con luz verde ya casi no hay movimiento. Entre enero y julio de este año, las perforaciones que permitirían encontrar nuevos yacimientos han sido cero, según el último reporte disponible de Perupetro. Y la inversión en el rubro llegó a su punto más bajo: apenas US$1.2 millones en el primer semestre.

Todo ello hace que en setiembre la producción petrolera del país haya alcanzado un promedio diario de apenas 39,257 barriles, una caída de 4.92% anual. La cifra es menor a los ya bajos niveles prepandemia (60 mil barriles diarios en los primeros meses del 2020).

Más lotes en riesgo

La tendencia, según los expertos, se podría agudizar. Hasta ahora el Ejecutivo no ha nombrado al nuevo presidente de Perupetro -tras la salida de Daniel Salaverry en enero-, lo que genera que la entidad no pueda aprobar las bases para la subasta de seis lotes en la cuenca de Talara cuyos contratos están por vencer a partir del 2023. Representan tres cuartas partes de la producción nacional.

César Gutiérrez, expresidente de Petroperú, explica que la explotación de dichos yacimientos -que saca cerca de 30 mil barriles diarios, en total- está en riesgo. Y Felipe Cantuarias, presidente de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos, asegura que los operadores no están invirtiendo en aumentar la extracción porque, como los contratos están por vencer, no tendrían tiempo de recuperar el dinero.

Ello ocasiona que la producción nacional no se recupere y explica, en parte, la baja de los números totales respecto a los meses previos a la pandemia. De quedar abandonados los lotes de Talara, la nueva refinería que se ha implementado en la zona se quedaría sin crudo para refinar.

Según indicó en su momento Seferino Yesquén cuando presidió Perupetro, para que esos seis yacimientos mantengan o aumenten su producción, necesitan inversiones por US$ 1,000 millones en los siguientes diez años. Pero Petroperú -que los asumiría si no son subastados a tiempo- afronta problemas de liquidez y no tendría capacidad de realizarlas.

Además, el Ejecutivo acaba de reconocer la presencia de nativos no contactados en la zona de influencia de los lotes 39 y 67 de Perenco, en Loreto, lo que constituye el primer paso para convertir el área en una reserva. Diversas fuentes han contado a Gestión que ello llevaría a Perenco a devolver al Estado los citados yacimientos.

Así, de los 21 lotes que todavía operan en el país, hay 8 (6 en Talara y 2 en Loreto) que podrían dejar de hacerlo pronto.

Otro factor que afecta los números, anotó Cantuarias, es que el Oleoducto Nor Peruano está paralizado desde hace más de cuatro meses, tras los últimos ataques que sufrió.

¿Por qué tan poco?

Para Aurelio Ochoa, ex presidente de Perupetro, no es que el Perú tenga menor potencial geológico que sus vecinos, pues durante el gobierno de Fernando Belaunde se producían cerca de 200 mil barriles diarios. Y según dicha entidad, con las reservas actuales podríamos producir 190 mil barriles de hidrocarburos líquidos.

En cambio, dice Ochoa, el principal problema es que no se han realizado suficientes inversiones exploratorias en las últimas décadas. Gutiérrez recuerda que, en su mejor momento, el Perú llegó a tener 50 contratos de exploración. Sin embargo, salvo un hallazgo en el Lote 131 de la empresa Cepsa, en Huánuco, las búsquedas dieron pocos resultados importantes.

Tan poco éxito -afirma el experto- fue consecuencia de que Perupetro ofrece muy poca información geológica a los inversionistas. Y la situación se mantiene. Dicha agencia no hizo ni hace mayores estudios que sirvan de guía a los exploradores, debido a las restricciones de gasto que le impone el Fonafe.

Para el ex ministro de Energía y Minas Carlos Herrera Descalzi otra factor por el cual no se concretan inversiones exploratorias son los excesivos trámites que demandan los ministerios de Cultura y Ambiente. A ello se suma la actitud hostil hacia toda actividad petrolífera en la selva por parte de las comunidades nativas.

El Lote 192

En medio de ese panorama destaca la indecisión del gobierno sobre reanudar la producción del Lote 192, en Loreto, que es la reserva petrolera más grande del país. Hoy está en manos de Petroperú y la empresa estatal no sabe cuándo asumirá su operación en alianza con su socio privado canadiense, Altamesa.

Vale recordar que, en 2021, esa compañía firmó contratos con Petroperú para asumir la operación conjunta del yacimiento, en el que preveía invertir entre US$600 millones y US$1,000 millones durante los primeros años. Sin embargo, el gobierno pretendió desconocer tales convenios.

El entonces gerente general de la petrolera estatal, Hugo Chávez, primero dijo que habría habido irregularidades en la selección de Altamesa. Luego se pidió a Contraloría que revise los contratos y allí quedó trabado el tema.

Las comunidades nativas asentadas en la zona de influencia del Lote 192, que ya habían dado su aprobación para que Petroperú asuma la producción, ahora se oponen. Reclaman que el gobierno incumplió sus compromisos de realizar inversión social en esa zona.

Cuencas

Aurelio Ochoa, expresidente de Perupetro y geólogo, asegura que en el sistema de cuencas que compartimos con Ecuador, Colombia, Venezuela y Brasil el que posee la franja más amplia con las mismas características geológicas es el Perú. Es decir, seríamos el país con mayor potencial de contener reservas de crudo.

Sin embargo, el 98% de los pozos exploratorios se concentran en solo cuatro cuencas: Talara, Marañón, Ucayali y Sechura.