A pesar de que en estos días ya no hay cierres de puertos como los registrados en la quincena de setiembre -y que en esa ocasión provocaron un déficit en el suministro de Gas Licuado de Petróleo (GLP)-, ahora se registra nuevamente un desabastecimiento, pero particularmente de diésel, y sobre todo en la zona norte del Perú, según advirtió Macroconsult.

Diego Rosales, especialista en hidrocarburos de esa consultora, señaló a Gestión que el desabastecimiento de ese derivado, al parecer por insuficientes inventarios de Petroperú, se habría agravado desde el último jueves, y que el mismo problema que se vio semanas atrás en el GLP, ahora se veía en el diésel.

Explicó que recibió reportes de que los terminales que reciben combustibles de Petroperú en puertos del norte del país, como Eten (región Lambayeque); Chimbote (en la región Ancash); y Supe y Barranca (en la zona norte de la región Lima) se habían quedado sin stock de diésel.

Según información de la Dirección de Capitanías y Guardacostas (Dicapi), hasta este viernes 7, la mayor parte de puertos en el país estaban abiertos, y si bien había dos terminales cerradas en Talara, el muelle de carga líquida que tiene Petroperú en esa provincia de Piura estaba abierto.

LEA TAMBIÉN: Galón de gasolina de 90 desde los S/ 16.50 en los grifos de Lima

Candados a Petroperú

En esa línea, Rosales atribuyó los insuficientes inventarios de diésel en los terminales del norte abastecidos por Petroperú a los problemas que enfrenta la petrolera estatal para poder realizar la compra de combustibles, y coincidió en que ello se podría deber a la falta de liquidez que está afectando a la empresa

“Petroperú hoy (con la refinería de Talara parada) es básicamente un importador de derivados, (pero) los proveedores internacionales le están poniendo muchos más candados a la empresa, con menos días para pagar (las compras) y menos créditos. Todas estas restricciones (se generan) un poco por la desconfianza general alrededor de Petroperú, y le están jugando una mala pasada”, observó.

No descarta nuevas alzas en el precio

Además, si bien en la última modificación que aplicó Petroperú a sus precios ex planta (mayorista) el pasado jueves no se modificó el valor del diésel, Rosales señaló que no se descarta que (si continúa el desabastecimiento) se pueda producir una nueva alza en su precio, pero no a nivel mayorista, sino de estaciones de servicio.

Indicó que no se esperaría por ahora alzas en el diésel a nivel mayorista, dado que está cubierto por el Fondo de Estabilización del precio de combustibles, aunque ya con el último ajuste a las bandas de ese mecanismo (que dejó de protegerlo), su precio a inicios de este mes escaló hasta S/18.90 en promedio, la cifra más alta en lo que va de este siglo.

Sin embargo, Rosales remarcó que no se descarta un aumento de precios (minoristas) a nivel de grifos, porque lo mismo sucedió con el precio del GLP a raíz del desabastecimiento registrado en la quincena de setiembre.

Explicó que, si bien el desabastecimiento en general en esa ocasión se resolvió con la reapertura de puertos (tras concluir los fuertes oleajes), los precios del GLP en el norte del país, que llegaron a su nivel más alto (pasó de S/8.9 hasta los S/10.50 por galón), no bajaron y hasta ahora se han mantenido altos, lo que también atribuyó al problema de la petrolera estatal para comprar combustibles.

LEA TAMBIÉN: Diésel trepa a máximo del siglo y transportistas evalúan medidas de fuerza

Ofrecimientos del Gobierno a transportistas

Por otro lado, ante los elevados precios del diésel, y las advertencias de la Unión Nacional de Transportistas Dueños de Camiones del Perú (UNT) de que alistan un paro para frenar el alza, el presidente de ese gremio, Javier Marchese, informó a Gestión que sostuvieron reunión con autoridades del Gobierno.

Explicó que en cita con el presidente del consejo de ministros, Aníbal Torres, este dio la orden a los ministros de Energía y Minas, Transportes y Economía y Finanzas, para que traigan respuestas a sus reclamos y soluciones en la siguiente reunión que sostendrán para la atención de sus demandas. No obstante, indicó que aún no hay fecha para esa segunda reunión con el Ejecutivo.

Además, el dirigente expresó su acuerdo con que el Gobierno prorrogara hasta el 6 de diciembre el plazo dado a la Mesa Técnica de Alto Nivel para contribuir a la solución de la problemática del transporte de carga, y cuyo periodo para plantear soluciones venció este 7 de octubre.

Gestión consultó a Petroperú a fin de que descarte o confirmar el desabastecimiento de Diésel antes mencionado en la zona norte, aunque hasta el cierre de este reporte, no recibimos ninguna respuesta sobre el tema.