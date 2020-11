Con solo 366 vehículos electrificados comercializados en el país, Perú se ubicó en el último lugar en América Latina respecto a la venta de este tipo de autos al cierre del 2019.

Esto se debe, principalmente, a que el país no cuenta con políticas implementadas para impulsar los vehículos eléctricos, salvo la exoneración del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) a este tipo de autos, explica a Gestión.pe el Gerente Técnico Normativo de la Asociación Automotriz del Perú (AAP), Ellioth Tarazona.

En esa línea, Tarazona adelantó que desde un par de semanas se ha empezado a trabajar con la consultora EY en la elaboración del Plan Nacional de Electromovilidad, que marca la hoja de ruta para los próximos 10 años (2021-2030) en lo que se refiere al impulso de los vehículos electrificados en el país. Según dijo, este plan estará listo a fines del mes de enero del 2021.

Detalló que los vehículos electrificados considera el Vehículo Eléctrico Híbrido No Enchufable (HEV), Vehículo Eléctrico Híbrido Enchufable (PHEV) y Vehículo Eléctrico a Batería (BEV).

El especialista indicó que dicho plan contemplará 11 incentivos de los cuales, las mejores, serán recogidas por el Gobierno para su posterior ejecución.

“Son 11 propuestas que hemos hecho y el plan nacional (de electromovilidad) recogerá algunos de estos incentivos y de ser el caso trabajarán los crean los más adecuados”, sostuvo.

Al detalle

Entre los incentivos que se planteará en el Plan Nacional de Electromovilidad figura la exoneración temporal del IGV a la venta de autos eléctricos y de toda la cadena.

Tarazona explica que dicha exoneración se aplicaría tal y hoy sucede con la importación de libros.

“Actualmente no tenemos autos eléctricos, es bajísima la penetración de vehículos eléctricos en el Perú comparado con el resto de Latinoamérica, entonces, si van a entrar muy pocos vehículos eléctricos no interesa que el IGV sea bajo, porque al fin y al cabo, en algún momento cuando la cantidad de vehículos sea mucho mayor, se puede nuevamente revisar si se continúa con esta política o no”, dijo.

Agregó que si bien desde el Gobierno se puede cuestionar cuánto se dejaría de recaudar por esta exoneración, dijo que esto puede ser compensado por el ahorro que se obtendrá por la no contaminación ambiental o ahorro en el uso de combustible líquidos derivados de hidrocarburos.

“Todo ese análisis económico es el que va a contener este plan nacional de electromovilidad", apuntó.

De igual manera, otro de los incentivos es el impulso de créditos privados para la adquisición de vehículos eléctricos, donde COFIDE entregaría recursos a tasas preferenciales a los bancos y éstos ofrecerían intereses muy bajos en el mercado.

Asimismo, se planteará promover cambio de flota estatal a vehículos electrificados. Tarazona indicó que hace 15 años se promovió el cambio de flota para vehículos a gas natural y para ese entonces, fueron los mismos ministros los primeros en convertir sus vehículos a este tipo de combustible y “debería hacerse lo mismo con los autos eléctricos”.

Incentivos para promover vehículos eléctricos en el país

Exoneración temporal del IGV a la venta de autos eléctricos y de toda la cadena de electromovilidad (cargadores, baterías) Promover crédito privado con bajos intereses. Financiamiento verde CAF/COFIDE (Similares al FISE GNV) Exoneración del Ad- Valorem a la importación Programas pilotos de transportes con vehículos eléctricos Establecer bonos para subsidiar costo de vehículos eléctricos Exoneración de restricciones a la circulación (Pico y placa) Placas de rodajes diferenciadas. Acceso a zonas restringidas, carriles y parqueos exclusivos Promover cambio de flota estatal a vehículos electrificados Reglamentar el DL 1488 sobre depreciación acelerada para vehículos electrificados Concesiones en transporte público masivo mínimo por 10 años Promover cambio de flota privada a vehículos electrificados. Eliminar límite de 26 UIT (US$ 31,200) como costo máximo de vehículo para deducir gastos

