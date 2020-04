El 16 de marzo se inició la cuarentena en el Perú, y luego de ello se ha extendido de manera repetitiva cada dos semanas, siendo la nueva fecha límite el domingo 10 de mayo, lo cual parece evidenciar que no hay una estrategia desde el Gobierno, sostiene el economista Piero Ghezzi, exjefe mundial de Estudios Económicos y jefe de Investigación de Mercados Emergentes en Barclays Capital.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ya estimó que el mes de marzo cerrará con una caída en la economía de 19% y en casi 40% en abril, en un documento presentado a las demás carteras, al que tuvo acceso Gestión.

Pero más allá de las cifras económicas, Piero Ghezzi sostiene que el primer enfoque debe estar en la estrategia en la salud pública y es que, según menciona, el indicador R, que determina la velocidad de reproducción del contagio registrada hasta el momento, es mayor a 2, cuando debería ser menor a 1.

Otro factor que contribuye a su análisis es que el número de fallecidos se ha elevado en más de cuatro veces en una semana. La última cifra reportada el último sábado es de 700 fallecidos.

“Se ha pasado de 16 fallecidos en promedio por día, hace una semana, a una media de 65 fallecidos por día, según datos recientes”, remarca.

“¿Hay una estrategia?, no la veo. Escuché el jueves al presidente en la conferencia, y me parece que cree que el paso del tiempo por sí solo nos va a llevar a una cima o un pico. El problema de salud pública es muy complicado y no veo una estrategia coherente, veo un discurso hasta cierto punto complaciente, pero no demostrando el sentido de urgencia que se debe tener”, acotó.

Ajustes para el reinicio

Piero Ghezzi, también exministro de la Producción, menciona que definitivamente se tiene que reiniciar con las actividades económicas de manera gradual.

“Podemos ir a una economía que permita funcionar lo más digital posible y el mayor número de horas”, con la finalidad de evitar la mayor aglomeración posible, expresó.

“La construcción debería trabajar la mayor cantidad de horas, por ejemplo, en dos turnos. Se debería levantar el toque de queda en la semana y que los supermercados estén abiertos las 24 horas”, menciona.

En el caso del toque de queda debería ser para los fines de semana, evitando cualquier posibilidad de reunión, agrega.

Horario y transporte

De la misma manera, Ghezzi comenta que se debe tener en cuenta que la mayor probabilidad de contagio, una vez reiniciadas las actividades, se verá en el transporte público y en los hogares.

Para ello, sostiene, las empresas podrían dar turnos distintos de ingreso. “El horario tiene que ser escalonado y necesitamos trabajar. A ello se debe sumar el pico y placa que ha funcionado”, dijo.

Esta flexibilidad debe ser temporal con la idea de retornar a la normalidad con el tiempo.

Piero Ghezzi agrega que un aspecto que debe reforzarse es la conectividad, para asegurar el mayor número de transacciones posibles. “No solo que reciba dinero un grupo de personas, sino que se hagan transacciones por celular, por ejemplo”, anota.

En ese sentido, refiere, se tiene que asegurar la penetración de los celulares.

La reapertura progresiva de la economía tiene que darse, dado que continuar con el bono universal que tiene un costo de S/ 5,000 millones sin recaudar mucho es “seguir hipotecando el futuro; con más meses de caída en el PBI y menos ingresos tributarios”, dijo.

“Reactiva Perú es totalmente distinto a lo que plantea el FMI para apoyar a la mype”

Han pasado cuatro semanas de lanzado el programa Reactiva Perú y aún no se desembolsa el primer crédito.

Piero Ghezzi sostiene que dicho programa no está pensado ni diseñado para las microempresas. “Los clientes de los bancos no son las mypes, suelen restringir sus créditos”, comenta.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) emitió un análisis de las medidas globales para rescatar a los pequeños negocios.

Al respecto, Ghezzi indica que este documento revela que Reactiva Perú es totalmente distinto a la propuesta del FMI, “es el primo de tercer grado”.

Comenta que lo primero es que el FMI plantea un enfoque hacia las microempresas, al que Reactiva Perú no tiene un alcance amplio, dado que solo ha tenido un alcance en el 2.5% en las dos primeras subastas realizadas por el BCR. Además, comenta que no participan las principales microfinancieras, como edpymes ni cooperativas.

Además, el FMI plantea préstamos hasta por 12 meses y que se mantenga la planilla. Lo que difiere de Reactiva Perú.





Financiamiento en el sector informal

Conducta. El problema de financiamiento en las microempresas no es la tasa de interés necesariamente, sino el hecho de contar con los recursos, comenta Piero Ghezzi. “Cuando no tienen los recursos van al agiotista, es a lo que recurren. Es importante entender cómo se mueve el sector informal y eso no se comprende completamente”, indica.

En este mercado de microfinanzas, solo las cajas municipales y cooperativas movilizan S/ 31,000 millones, según dichas entidades financieras.