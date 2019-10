La ordenanza conocida como “pico y placa” para vehículos de transporte de carga pesada será modificada de modo que dichos camiones podrán ingresar a las vías locales en las zonas industriales de la capital, para facilitar el abastecimiento a las bodegas y otros negocios de productos de consumo masivo.

A este acuerdo llegaron el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, representantes de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) y de los gremios de transportistas.

En la reunión sostenida ayer desde las 11 a.m. abordaron la problemática que afrontarían las bodegas debido a que la norma establecía que los camiones con capacidad de carga superior a las 6.5 toneladas no podrían circular por vías locales (zonas residenciales) ni vías expresas metropolitanas en ningún momento del día, los siete días de la semana. Además, que aquellas que tengan capacidad superior a las 10 toneladas no podrían circular por las vías antes mencionadas y por las vías colectoras.

Según la Asociación de Bodegueros del Perú, este problema generaría desabastecimiento en dichos comercios y encarecería los productos de consumo masivo en 5%, en promedio (Gestión 22.10.2019).

Sin embargo, el nuevo acuerdo al que se arribó ayer flexibiliza la restricción. Así, dispone que los vehículos cuya capacidad de carga supere las 6.5 toneladas accederán a las vías colectoras y locales, sin restricciones, en las zonas industriales, lo que les permitiría acopiar las mercancías para su posterior distribución.

Asimismo, establece que cuando estos vehículos necesiten distribuir las mercancías en vías locales fuera de zonas industriales podrán hacerlo transitando por las vías arteriales o la red vial de carga más cercana (respetando las franjas horarias establecidas).

El presidente del Gremio de Transportes y Logística (GTL), Geovani Diez, explicó que con ello se busca que, al encontrarse los vehículos en una zona cercana a las bodegas, la mercancía pueda ser trasladada desde los camiones hasta las bodegas mediante carretillas u otras herramientas.

“Se busca generar plataformas logísticas o espacios libres en esas vías arteriales, para que desde allí se pueda hacer la distribución hacia las bodegas”, comentó.

Otro acuerdo fue que los vehículos de capacidad de carga de hasta 18.5 toneladas accederán a las vías locales cuando las operaciones de carga y descarga se efectúen al interior del predio, establecimiento comercial o en una zona adecuada que no obstaculice el tránsito (ver recuadro).

Se restablecerán puntos de descarga

Restricciones de circulación se aplicarían gradualmente

Fuentes allegadas a la reunión entre el alcalde Muñoz y gremios de transportistas y de la SNI informaron que el acceso de camiones de hasta 18.5 toneladas a las vías locales continuará por ahora, y que las restricciones para su circulación no se efectivizarán hasta que los distribuidores o bodegueros establezcan los puntos de carga y descarga, que no obstaculice el tránsito, lo cual deberá ser reconocido por una resolución de la gerencia de Transporte urbano del municipio de Lima, oportunamente.

En ese sentido, la restricción que regía por la norma de Pico y Placa para estos camiones se irá aplicando de manera gradual, y probablemente inicie en el cercado de Lima, según las fuentes.

Por otro lado, a las 15 vías libres implementadas para uso de los vehículos de carga pesada se adicionarán otras siete (Ver tabla).