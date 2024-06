Durante su intervención ante el Congreso de la República, el ministro de Economía y Finanzas, José Arista, anunció que el Poder Ejecutivo implementará una serie de medidas para garantizar la sostenibilidad de Petroperú. En su discurso, Arista destacó la importancia de la empresa para el país y detalló los siete puntos clave de la estrategia gubernamental.

“El Poder Ejecutivo implementará las medidas necesarias para la sostenibilidad de la empresa, poniendo énfasis en siete puntos”, señaló Arista. Las medidas incluyen:

Reducción de costos y gastos Rentabilidad de las unidades de negocio Venta de activos no estratégicos Reperfilamiento de las obligaciones financieras Gestión privada para la gerencia de la empresa Establecimiento de metas e indicadores Delegar un supervisor, en este caso Fonafe

Arista subrayó la relevancia histórica de Petroperú para el país: “Esta es una empresa que desde los años 90′s nos permitía tener utilidades cada quince días. E l Perú le debe mucho a Petroperú, hoy de repente está en mala situación, pero créame que vale la pena ”.

Aportes de capital

El ministro además informó que el Estado no tiene contemplado ningún aporte de capital a Petroperú, y que en su lugar se están evaluando las mejores estrategias para dar soporte financiero a la petrolera estatal.

“El Estado no está contemplando ningún aporte de capital que debilite al fisco. Como he manifestado anteriormente, el Poder Ejecutivo viene evaluando la mejor estrategia para darle soporte financiero a la empresa, que no pasa por un aporte de capital que implique una salida de recursos del tesoro público”, reiteró.

Uno de los puntos centrales de esta interpelación fue la situación económica de Petroperú, cuya deuda asciende a US$8.532 millones.

Arista detalló que Petroperú pasó de generar utilidades acumuladas a acumular pérdidas significativas. “Desde 1999 hasta 2019, la empresa reportó una utilidad neta de S/ 4, 000 mil millones, lo que contrasta considerablemente con lo sucedido entre 2022 y 2023, donde acumuló una pérdida de una cifra similar”.

En caso de quiebra o insolvencia, Arista precisó que el gobierno no contempla un escenario de quiebra o liquidación de Petroperú. “Esperamos que con la operancia plena de la refinería, complementada con las medidas para mejorar la gobernanza, y las acciones que se vienen implementando y evaluando, la empresa pueda iniciar un proceso de recuperación”.